В Твери отменили съёмки фильма, в которых была задействована военная техника с украинскими флагами

Бронетранспортеры с украинскими флагами были замечены в Твери в субботу. Фото: VK/"Тверь ВКонтакте"

Администрация Твери приняло постановление об отмене съемок в городе художественного фильма с использованием военной техники с украинскими флагами. Напомним, что появление таких военных машин в прошедшие выходные дни на улицах областной столицы вызвало общественный резонанс на просторах интернета.

Решение о прекращении съемок после заседания правительства Тверской области прокомментировали губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

- Администрация города приняла правильное решение о прекращении этих съемок. Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать. Тверской регион уникален и узнаваем. И то, что на улицах Твери появляется военная техника с флагами иностранного государства, недопустимо. У нас очень уважительное отношение к истории. 16 декабря мы будем отмечать очередную годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Наш город стал первым областным центром страны, который Советская армия освободила во время Великой Отечественной войны. И вдруг наблюдаем, что на улицах снимают такие сцены. В современной ситуации это недопустимо. Безусловно, есть территории, где можно это снимать, и исторически это будет правильно. У нас же не должно быть съемок с военной техникой и флагами противника, - сказал Игорь Руденя.

- У нас есть люди, которые не очень соответствуют тому месту, которое занимают. Нужно думать и отвечать за свои поступки, - подчеркнул Владимир Васильев.

Напомним, что в Твери снимались сцены будущего фильма под названием "Музыкант", который основан на событиях, происходящих на Украине или Малороссии.