Этот снимок пользователи паблика "Тверь ВКонтакте" сделали сегодня.

На улицах Твери заметили военную технику с украинскими флагами.

«БТРы с украинскими флагами в городе. Сначала стало немного не по себе, потом узнали, что снимается фильм «Музыкант», - пишет автор поста в паблике «Тверь ВКонтакте».

О съёмках фильма «Музыкант» мы писали раньше, но тогда не было украинских флагов, что сейчас смутило горожан.

Администрация Твери сообщала только о перекрытиях улиц, но не информировала жителей о военной технике под украинскими флагами.

Известно, что фильм «Музыкант» основан на реальных событиях, происходящих на Украине или Малороссии, и рассказывает о скрипаче, оказавшемся в водовороте трагических событий.