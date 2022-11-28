СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Тверской области

Крушение вертолета произошло 27 ноября Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения вертолета "Robinson R66" возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ЧП произошло вечером, 27 ноября 2022 года, вблизи деревни Вязовец Кесовогорского района Тверской области. Воздушное судно совершило жесткую посадку, в результате которой погибли два человека: пилот 1968 г.р., и пассажир 1975 г.р.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Рассматриваются разные версии случившегося.

Также проверку проводит Тверская межрайонная транспортная прокуратура.