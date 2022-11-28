При крушении вертолёта в Тверской области погиб мастер спорта Александр Курылёв, совершивший кругосветку на «Robinson R66»

Вертолёт потерпел крушение поздно вечером близ деревни Вязовец. Фото: Прокуратура Тверской области.

В субботу 27 ноября, в 22:30, около деревни Вязовец Кесовогорского района Тверской области потерпел крушение частный вертолёт "Robinson R66".

Как стало известно, на борту воздушного судна был профессиональный пилот - Заслуженный мастер самолётного спорта РФ Александр Курылёв, сообщают "Известия". Вместе с ним в вертолёте находился его брат - Дмитрий Курылёв. Оба погибли. Александру Курылёву было 54 года, Дмитрию - 47 лет.

На месте крушения. Фото: Прокуратура Тверской области.

Александр Курылёв знал эту модель вертолёта как свои пять пальцев. Он был участником первого в истории России кругосветного путешествия на вертолётах. В 2013 году команда из четырёх пилотов на двух вертолётах, также "Robinson R66", пересекла четыре континента, преодолев в общей сложности около 40 000 километров за 43 дня.

Кстати, во время того исторического перелёта, одной из задач экипажей было опробовать новые вертолёты "Robinson R66" (они лишь недавно были сертифицированы в РФ).

Напомним, когда стало известно о крушении воздушного судна, к месту аварии отправились силы и средства Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона.

Проведение проверки крушения поручено Тверской межрайонной транспортной прокуратуре. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

На место крушения выезжали следователи Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

СПРАВКА "КП"

"Robinson R66" - лёгкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолёт американского производства. Был разработан в 2007 году.

Пассажировместимость "Robinson R66" - четыре человека. Вес пустого вертолёта: 585 кг. Максимальная скорость: 260 км/ч.