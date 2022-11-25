В Твери снимают кино на набережной Степана Разина

На набережной в Твери идут съемки фильма Фото: Михаил Федотов

В Твери на набережной Степана Разина проходят съемки фильма. 25 ноября на площади у кинотеатра "Звезда" стояла военная техника и автомобиль с иностранными номерами. На активность в центре города обратили внимание жители.

Накануне администрация города опубликовала постановление о перекрытии ряда улиц в связи с киносъемочным процессом.

Днем, 25 ноября, было ограничено движение по набережной и ряду улиц. 26 ноября работа будет продолжена.

С 10:00 до 13:00 движение ограничат по набережной Степана Разина (на участке от улицы Трехсвятской до Свободного переулка).

С 12:30 до 17:30 по улице Салтыкова-Щедрина (на участке от площади Славы до улицы Советской), по улице Медниковской (на участке от дома № 10 до дома № 35), по улице Чернышевского (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина), по улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева).

4 и 5 декабря с 5:00 утра до 17:30 вечера - по набережной Степана Разина (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина).

Автономной некоммерческой организации Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области" рекомендовано организовать проезд экстренных служб.

Автовладельцам следует заранее планировать пути объезда.