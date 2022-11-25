В Твери жители слепили двухметрового зубастого снеговика

Двухметровый снеговик в сквере в Мигалово Фото: Александр ЖМУЛИН

Жители Твери слепили из снега двухметрового зубастого снеговика. Двухметровый исполин, без ног и без рук, стоит рядом с памятником самолету в новом сквере в Мигалово.

Автор снеговика - неизвестен, но скульптура привлекает внимание прохожих.

Кстати, прошлой зимой жителей Твери и области при создании популярных персонажей из снега проявили удивительный креатив: во дворах и на улицах появились сумоисты, азиаты, сказочные персонажи, цветные снеговики и другие снежные герои.