В Твери жители слепили двухметрового зубастого снеговика

Двухметровый снеговик в сквере в Мигалово
Фото: Александр ЖМУЛИН
Жители Твери слепили из снега двухметрового зубастого снеговика. Двухметровый исполин, без ног и без рук, стоит рядом с памятником самолету в новом сквере в Мигалово.
Автор снеговика - неизвестен, но скульптура привлекает внимание прохожих.
Кстати, прошлой зимой жителей Твери и области при создании популярных персонажей из снега проявили удивительный креатив: во дворах и на улицах появились сумоисты, азиаты, сказочные персонажи, цветные снеговики и другие снежные герои.
Двухметровый исполин стоит рядом с памятником самолету
Фото: Александр ЖМУЛИН