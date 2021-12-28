Слеплено в Тверской области: Сумоисты, азиаты и просто странные снеговики

С наступающим от снеговика-пацанчика. Фото: VK/«Тверь Вконтакте»

В интернете можно найти забавное видео, как кролик поедает нос-морковку у снеговика. «Жертва» грызуна смотрит на «вандала» как будто печально… А вот у нас в регионе снеговиков с морковками днем с огнем (то есть с кроликом) не сыщешь. Есть и такие, которые выглядят так, будто сами кролика сожрут за милую душу… «КП»-Тверь» изучила в соцсетях, что лепят в Верхневолжье к Новому году.

Целый ряд снимков снеговиков, вылепленных в Твери и ее окрестностях, недавно выложили в паблике «Тверь Вконтакте».

Они вызывают смешанные чувства - от смеха до недоумения…

Одного в комментарии емко охарактеризовали так: пальцы веером. Это забавный парнишка-снеговичок в бейсболке, который того и гляди спрыгнет с подоконника и либо попросит сигаретку, либо станцует. А еще ему кто-то выбил глаз…

Фото: VK/«Тверь Вконтакте»

А в частном секторе где-то в Твери вылепили снеговика со знатным носом, правда, не из моркови, а из того же снега. На голове у него некая шапка, напоминающая шлем, а на глазах черные очки. Вместо рук - две палки. А на плечи накинута вроде как оранжевая в серую полоску куртка коммунального или дорожного рабочего (могу ошибаться). Образ дополнен галстуком из красно-белой ленты, которой обычно преграждают путь гражданам в местах ремонта или потенциального падения снега и сосулек на голову… За снеговиком выделяется куча присыпанной снегом земли. Есть ощущение, что творец сего создания явно вложил в него определенный смысл. Возможно, это недвусмысленный привет коммунальщикам…

Фото: VK/«Тверь Вконтакте»

Ещё в подборке мы обнаружили создание из снега, которое и снеговиком-то назвать трудно. Кто это, мне лично непонятно. Напоминает чью-то немного пугающую галлюцинацию.

Фото: VK/«Тверь Вконтакте»

Есть в галерее и снеговик-азиат с узкими глазами, снегомужчина со снегоженщиной с акцентированными автором черными пупками и сосками, маленький снеговик с Дедом Морозом и накренившейся Снегуркой, есть и вполне себе классический нормальный снеговик. У него, о счастье, даже нечто, напоминающее морковку, есть на месте носа. При этом и тут нашлось место креативу: снеговику приделаны «брови».

Фото: VK/"Тверь ВКонтакте"

Фото: VK/«Тверь Вконтакте»

Фото: VK/«Тверь Вконтакте»

Фото: VK/«Тверь Вконтакте»

А вот в паблике «Подслушано Тверь и Тверская область» мы обнаружили целую семью снеговиков: папу, маму и сына. Они, как и положено, с морковками и в шапках. На «лицах» некое подобие улыбок.

Фото: «Подслушано Тверь и Тверская область»

Снеговикам придают разные формы. А у одного в соцсети (фото в паблике «Тверь. Новости города | Конкурсы») - огромные глаза, и вообще он словно похож на какого-то мультгероя. У него есть три волосинки. Веточки-руки. Сфотографирован красавец на фоне украшенной игрушками елочки.

Фото: «Тверь. Новости города | Конкурсы»

Одних из самых забавных снеговиков мы обнаружили в паблике «Подслушано Торопец». Перед вами сумоисты-снеговики, которые зачем-то карабкаются на деревья. Правда, для сумоистов им бы еще жирка налепить…

Фото: "Подслушано Торопец"/Иван Волков

В том же паблике есть фотография снеговика, которого, судя по надписи чем-то красным на шапке, зовут Гоша. Несмотря на то, что он улыбается, выглядит Гоша немного пугающе. Образ дополняют кровавые дырки в щеках… Комментарий гласит, что это веселый друг.

Фото: VK/Подслушано в Торопце

А кто изрядно повеселил народ в соцсетях, так это огромный надутый (в прямом смысле) Дед Мороз, установленный у стадиона «Химик» и тамошней елочки. Он не выдержал и упал лицом в снег. Узнаваемо, не правда ли? Или символично. Так и хочется сказать: «Нажрался уже, скотина!»

Фото: VK/Елена Симакова

«КП»-Тверь» желает вам не уподобляться этому Деду Морозу. Ну или только в шутку, ради веселья. С наступающим!