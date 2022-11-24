У собственников дома с участком под Тверью из-за реестровой ошибки землю отбирать не будут

Дом на участке. Фото: ТИА

23 ноября мы со ссылкой на ТИА написали, что в деревне Глазково Михайловского сельского поселения Калининского района у брата и сестры отбирают часть земельного участка из-за кадастровой ошибки.

Владельцы участка сообщили, что, согласно письму от Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии в документах обнаружена кадастровая ошибка, поэтому часть их земельного участка с баней и садом должна быть возвращена государству.

В поисках справедливости мужчина подал исковое заявление в суд, обратился в прокуратуру и следственный комитет Тверской области.

Однако 24 ноября областное управление Росеестра прислало "КП"-Тверь" официальный комментарий:

«Собственниками земельного участка участка неверно истолкована формулировка решения об исправлении реестровой ошибки, направленного специалистом Управления в рамках проведения работ по исправлению реестровых ошибок. В 2007 году на часть №8 (площадью 134 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 69:10:0122401:109 и общей площадью 1717 кв. м наложено ограничение (обременение) в связи с прохождением охранной зоны ЛЭП-04 кВ и газопровода. При исправлении реестровой ошибки наложенное ограничение (обременение) будет внесено в границы земельного участка, в результате чего площадь обременения (ограничения) уменьшится на 2 кв.м и будет составлять 132 кв. м вместо 134 кв. м. Права собственников земельного участка в данном случае никак не нарушаются, поскольку площадь земельного участка 69:10:0122401:109 равная 1717 кв. м. и его конфигурация останутся неизменными».

В Тверском Росеестре пояснили, что это значит - у собственников домовладения никакой части земельного участка отбирать не будут.

Тверской Росеестр напоминает, что всю дополнительную информацию, связанную с исправлением реестровых ошибок, заявители могут получить по телефону 8(4822) 47-73-34 (доб. 1164).