Под Тверью у собственников из-за кадастровой ошибки отбирают землю

Собственники объединились, чтобы защитить свои земли в Калининском районе Фото: ТИА

В деревне Глазково Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области у семьи отбирают участок земли.

Как сообщил ТИА собственник Василий Гуцев, он и его сестра Наталья получили письма от Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, согласно которым, площадь их участка должна быть уменьшена. Землей семья владеет ни одно поколение. Дом на участке еще в 20-х годах прошлого столетия построил их дед.

Сами брат и сестра переехали в Калинин в 1974 году, домом владеют совместно.

Теперь, спустя годы, Управление Росреестра по Тверской области сообщило им, что в документах обнаружена кадастровая ошибка, поэтому часть земли с баней и садом должна быть возвращена государству.

В поисках справедливости мужчина подал исковое заявление в суд, обратился в прокуратуру и следственный комитет Тверской области. Готовит письма в Генеральную прокуратуру и ФСБ.

Все документы с межеванием участка в разные годы имеются. Владелец отмечает, что земля их сейчас очень дорогая - порядка 180 000 рублей за сотку, и с проблемой изъятия земель столкнулся не только он, но и другие жители Глазково.

Сейчас собственники объединились, чтобы защитить свои земли в Калининском районе.