В Тверской области на вокзале дежурным работает рыжий кот

Вот он - рыжик красавец - дежурный по станции Вышний Волочек. Фото: VK/ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК

На вокзале в Вышнем Волочке дежурным по станции работает рыжий полосатый кот. Заприметили его пару дней назад пассажиры и стали присылать фото в местный волочковский паблик.

«Судя по количеству присланных фото, у «дежурного» котика много поклонников», - сообщили админы паблика и посвятили котику целый фотоальбом.

Причём, как утверждается, котик на вокзале не отдыхает, а именно работает. Эдакий станционный смотритель. Хотя на фото котик и представлен в расслабленных позах, спящим то на кресле в зале ожидания, то в кадке с фикусом - но, то работа такая.

Кот с пассажирами ладит и порядок на вокзале блюдёт.

Поговаривают, что на вокзале живёт ещё одна кошка - сменщица Даша.

Случаи трудоустройства котов в Тверской области не редкость, вот пару лет назад случай был, кот стал работать в сельскую библиотеку в Городне сммщиком, настолько хорошо работал, что ему выдали трудовую книжку.

Задушевный разговор с пассажирами. Фото: VK/ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК

Проверка системы отопления. Фото: VK/ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК