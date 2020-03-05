В сельской библиотеке Тверской области на работу эсэмэмщиком официально приняли кота

Приходишь вот так в библиотеку, а тебя встречает кот. Да еще какой - рыжий, холеный, красивый, а главное - умный! Мало того что в соцсетях книгу интересную порекомендует, так еще и к полке с этой книгой подведет и кратко расскажет ее содержание. Про последнее, конечно, шучу. Но всё остальное - чистая правда.

1 марта, когда во всем мире отмечают Международный день кошек, в сельской Городенской библиотеке Конаковского района на работу официально приняли кота Степана. И даже книжку трудовую выдали, где прописали должность - smm-мяунджер, по аналогии с smm-менеджером, специалистом по развитию соцсетей и увеличению продаж через них.

Степан на радостях тут же завел страничку в соцсетях («Степан библиотечный»), где начал вести бурную социальную и культурную жизнь. Конечно, тут же появились и новые друзья, которые стали активно добавляться на его страничку.

Котейке выдали настоящую трудовую книжку. Фото: Городенская сельская библиотека

Впрочем, и раньше их у него было немало.

Рыжего кота Степана читатели небольшой сельской библиотеки знают давно. Правда, до недавнего времени он находился здесь лишь на правах гостя.

- Сразу скажу, что он не бездомный. У Степана есть хозяева, они живут как раз напротив библиотеки. Но он как-то раз пришел к нам под окна. Постоял, посмотрел. Потом мы его разок подкормили. Потом в плохую погоду пустили погреться. И так ему здесь понравилось, что он как утро, так к нам спешит и гостит у нас до вечера, пока мы домой не начнем собираться, - рассказывает сотрудница Городенской библиотеки Елена Архипова.

И уж коль библиотека стала вторым родным домом, куда кот приходит каждый день (!), то почему бы его не принять на работу, тем более что читатели были только «за». С зарплатой вопрос решился быстро: котейке выдают ее вареной курятиной, которую он обожает. А еще щедро награждают его лаской и окружают заботой. А отпуск, спросите вы?

Библиотека для Степана стала вторым родным домом, куда кот приходит каждый день. Фото: Городенская сельская библиотека

- Так ему еще рано отдыхать, - тут же находятся сотрудники библиотеки. - Полгода он пока не отработал. А так отпустим, конечно. Правда, вопрос: захочет ли он сам?! И это правда.

Степан очень ответственно подошел к назначению. Играет с детьми, рекламирует выставки, проверяет, все ли книги сданы вовремя, и даже активно участвует во всех мероприятиях. Тут на днях написал на свой страничке в соцсети:

- 2 марта Городенская сельская библиотека приняла участие в V Всероссийской акции «Читаем Евгения Баратынского». Все читали, а я слушал. Стихи понравились.

В споры с читателями он не вступает, ну а когда его на страничке нахваливают, неизменно отвечает: «Мур. Мяу! Я люблю свою работу!»

Кстати, если Степан притомится и захочет поспать, что, кстати, любят все коты, то у него для этого есть особое место. Сотрудники библиотеки изготовили ему лежанку, к которой прикреплена табличка: «Не беспокоить, я сплю».

Кот дизайн оценил. Правда, места меняет: то на стуле, то на полу, а то и на полках с книжками приляжет. Особенно почему-то предпочитает полки с детскими книжками, в первую очередь те, где Агния Барто. Впрочем, это понять можно. Ведь Степану на днях исполнилось только три года.

Smm-мяунджер по аналогии с smm-менеджером означает - специалист по развитию соцсетей. Фото: Городенская сельская библиотека

Как-как моя должность называется? Фото: Городенская сельская библиотека

Эсэсэмщик? А что это такое? Фото: Городенская сельская библиотека