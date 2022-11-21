В Твери исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Галине Ремизовой

Исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Галине Ремизовой Фото: ПТО

21 ноября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Твери Галине Николаевне Ремизовой. С юбилеем труженицу тыла по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Желаю Вам разделить радость сегодняшнего торжества с Вашими родными и близким людьми - детьми и внуками, правнуками, всеми, кто любит Вас. Ваше поколение подарило Отечеству высокий пример трудового и ратного подвига, нравственной силы, патриотизма. Он придает нам сил двигаться вперед, отстаивать интересы России, - отметил Игорь Руденя.

Во время войны Галина Николаевна находилась в эвакуации в Саратовской области, работала в колхозе им. Калинина трактористом. В 1943 году приехала в Калинин, где трудилась на ТЭЦ-1, затем - на ТЭЦ-4.

Галина Ремизова награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Галина Николаевна воспитала двоих сыновей, трех внуков и пятерых правнуков.