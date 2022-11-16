Житель Твери обокрал автомобиль местного жителя

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 29-летний житель Твери с заявлением о краже имущества из автомобиля. В числе похищенного: автомагнитола, акустические колонки, аккумулятор и автомобильный инструмент. Ущерб составил 30 000 рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый безработный 21-летний местный житель. Молодой человек разбил стекло иномарки, через пассажирскую дверь проник в салон и совершил кражу. Имущество фигурант продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.