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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 11:33

Житель Твери обокрал автомобиль местного жителя

Молодой человек похитил магнитолу, колонки, инструменты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 29-летний житель Твери с заявлением о краже имущества из автомобиля. В числе похищенного: автомагнитола, акустические колонки, аккумулятор и автомобильный инструмент. Ущерб составил 30 000 рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый безработный 21-летний местный житель. Молодой человек разбил стекло иномарки, через пассажирскую дверь проник в салон и совершил кражу. Имущество фигурант продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.