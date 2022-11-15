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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 11:55

В первый снежный день в Твери на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшую доставили в больницу
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Видно, что водитель пытался затормозить, но не смог. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Видно, что водитель пытался затормозить, но не смог. Фото: УГИБДД по Тверской области.

15 ноября в Твери на улице 2-й Красина на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль "Ниссан Альмера" сбил женщину 40 лет. ДТП произошло у дома 41\12.

Пострадавшую с открытым переломом ноги госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. По информации областной Госавтоинспекции, водитель "Ниссана" был трезв.

Напомним, сегодня водителям следует соблюдать особую осторожность: в Твери, как и в других городах Тверской области, выпал снег. Дороги стали скользкие. При снегопаде также существенно снижается видимость.