Снег в городе Бологое. Фото: Надежда Блинова.

15 ноября в Тверской области начался снегопад. Снег уже идёт в Бологом, Вышнем Волочке, Торжке, Старице, посёлке Фирово и ещё много где по региону.

Снег уже успел хорошо припорошить дороги - таять он не успевает. В Бологом и посёлке Фирово так и вообще дороги уже занесены. Очевидно коммунальщикам пора приступать к уборке. В регионе также возможны гололёдные явления - предупреждает МЧС.

Старица. Фото: Евгений Трофимов.

В ближайшее время снег должен добраться до областной столицы. Сегодня в Твери довольно пасмурно, прогноз Гидрометцентра обещает до нуля днём и осадки - мокрый снег и дождь. Будущей ночью -3 градуса и снова снег.

Фирово. Фото: vk.com/firovokrug

Предупреждение для автомобилистов: во время осадков дороги станут скользкими и ухудшится видимость - до 2-6 километров.