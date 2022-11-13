Областной парламент выразил соболезнования в связи со смертью в Твери профессора Вячеслава Воробьёва

Вячеславу Михайловичу было 72 года. Фото: ПТО

Вчера, 12 ноября, на 73-м году жизни скончался Вячеслав Михайлович Воробьёв, доктор культурологии, доктор географических наук, кандидат исторических наук, профессор, доцент филиала Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, почётный работник высшего профессионального образования РФ. Ему было 72 года.

Соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Воробьёва выразили Законодательное Собрание Тверской области и председатель Заксобрания Сергей Голубев.

«Из жизни ушел человек, которого можно было назвать лицом интеллектуального Верхневолжья. Вячеслав Михайлович Воробьев оставил глубокий след в нашей науке и культуре. Благодаря выдающемуся таланту ученого, энергии подвижника В.М. Воробьев стал подлинным первопроходцем в деле возрождения исследования и популяризации историко-культурного наследия Тверского края», - отмечают в областном парламенте. - «Светлая память о выдающемся просветителе, патриоте родного Верхневолжья, замечательном наставнике и друге, Вячеславе Михайловиче Воробьеве навсегда сохранится в наших сердцах».

По инициативе Вячеслава Воробьёва в областной столице было воссоздано Тверское областное краеведческое общество. Он возглавил первую в России кафедру краеведения в Тверском областном институте усовершенствования учителей. В 1996 году авторский коллектив под его руководством выпустил учебник для школ "История Тверского края" — первый региональный учебник истории в новой России. При непосредственном участии Вячеслава Михайловича создавались уникальные научные труды.