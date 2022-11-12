В Тверской области умер профессор Вячеслав Воробьёв

Вячеслав Михайлович Воробьёв, 26 июня 1950 года - 12 ноября 2022 года. Фото: ПТО

12 ноября ушел из жизни доктор культурологии, доктор географических наук, кандидат исторических наук, профессор, доцент филиала Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, почётный работник высшего профессионального образования РФ Вячеслав Михайлович Воробьёв. Ему было 72 года.

Соболезнования родным и близким направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Уход из жизни Вячеслава Михайловича — это огромная утрата для всей Тверской области, - подчеркнул губернатор.

«Человек энциклопедических знаний, выдающийся специалист в области истории, культурологии, археологии, краеведения, Вячеслав Михайлович внес огромный вклад в изучение прошлого и сохранение памяти о выдающихся людях Верхневолжья. Вячеслав Михайлович Воробьев - выдающийся профессионал, гражданин, патриот России и родной тверской земли. Его имя навсегда сохранится в истории Верхневолжья», - отметил Игорь Руденя.

Вячеслав Воробьев родился 26 июня 1950 года в городе Весьегонске.

Он являлся автором более 30 опубликованных научных работ по вопросам археологии, научным консультантом энциклопедического справочника «Тверская область», членом редколлегии 10-томной издательской серии «Тверской край в XX веке», подготовил и издал пять учебных пособий для учителей и студентов по тверской топонимике и антропонимии. Вячеславом Михайловичем была сформирована компьютерная база данных по церковной географии тверской земли, куда вошли сведения почти о 2000 церквях, часовнях и монастырях.

Одним из проектов Вячеслава Воробьева стало издание школьного учебника «История Тверского края». В 2019 году вышла первая часть для учеников 6-7 классов тиражом 28 тыс. экземпляров. Пособия переданы в общеобразовательные учреждения области.

Среди наград Вячеслава Михайловича - знаки «Крест святого Михаила Тверского», «Во благо земли Тверской», «За заслуги в развитии Тверской области», грамота Патриарха Московского и всея Руси и множество других.

В 2020 году доктор культурологии стал лауреатом международной премии Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения».

Коллектив редакции "КП"-Тверь" скорбит вместе с родными, близкими, друзьями и коллегами Вячеслава Михайловича Воробьёва.