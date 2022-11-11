В Нелидово Тверской области людей из аварийного жилья переселили в новый дом

Новый дом в Нелидово. Фото: ПТО

В Нелидово в рамках переселения из аварийного жилого фонда жителям вручили ключи от квартир в четырехэтажной новостройке.

- Дом № 20 по улице Куйбышева был построен по региональной программе переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2023 годы. Для переселения жителей здесь введено 39 квартир. Стоимость программных мероприятий составила более 105 млн рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 78,2 млн рублей, областного бюджета - 27, 4 млн рублей, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Дом построен в рамках нацпроекта. Фото: ПТО

Новый четырехэтажный дом оснащен общедомовыми приборами учета воды, тепла и электроэнергии, а также поквартирными счетчиками воды и электричества. Благоустроена придомовая территория, установлена детская площадка.

Недавно губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства по вопросу жилищного строительства и переселения граждан из аварийного жилого фонда. Там было объявлено, что до конца года в регионе из аварийных домов должны переселить 761 человека. Подробности читайте далее по ссылке.