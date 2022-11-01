В Тверской области из аварийных домов до конца года должны переселить 761 человека

В регионе выросли темпы строительства жилых домов, а аварийный фонд еще расселять и расселять. Фото: Александр ЖМУЛИН

1 ноября главной темами заседания областного правительства стали жилищное строительство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и переселение граждан из аварийных домов.

Губернатор Игорь Руденя прежде всего напомнил, что по решению Президента России упомянутый нацпроект продлен до 2030 года.

- Для нас это очень важно, - отметил Игорь Руденя. - Это дополнительные возможности для развития жилищной отрасли в муниципальных образованиях региона. Главные задачи, которые предстоит решить, это повышение доступности жилья за счет увеличения динамики строительства, привлечения финансовых инструментов, включая ипотечные программы. Это также поддержка молодых, многодетных семей, ускорение расселения людей из аварийного фонда.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Губернатор добавил, что необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки строительной индустрии и застройщиков:

- В том числе в рамках обеспечения импортозамещения строительной техники и технологического суверенитета в производстве материалов.

Строительство жилья

Далее последовал доклад зампреда правительства региона Артема Ажгиревича.

Из него следует, что в Тверской области в жилищном строительстве картина позитивная. Если в 2021 году объемы ввода жилья в регионе составили порядка 596,6 тыс. кв. метров, то уже на 1 октября было построено 672 тыс. кв. метров (причем 413,8 тыс. кв. метров пришлись на индивидуальное жилищное строительство), а по прогнозам до конца года планируется ввести более 750 тыс. кв. метров жилья.

В тройке лидеров по объемам ввода домов (и МКД, и ИЖС) - Тверь, Калининский и Конаковский районы. В этом году абсолютное большинство многоквартирных домов строится именно там.

Правда, в следующие два года объемы строительства, если верить планам, заметно уменьшатся - до 435 и 451 тыс. кв. метров. Посмотрим, что будет в реальности.

Заседание правительства. Фото: ПТО

По нацпроекту с 2019 года в регионе в целом введено свыше 2,5 млн кв. метров нового жилья, в которое въехали более 107 тыс. семей. Задача до 2030 года - ввести свыше 6,4 млн кв. метров для 397 тыс. семей.

Регион участвует в федеральной программе по стимулированию жилищного строительства. Среди объектов программы – жилые комплексы в Твери «Норвежский квартал», «Иллидиум», «Времена года-2» и другие, а также детсад на 190 мест. По этой же программе в Твери ведется строительство 536-метровой дороги по улице Левитана к сравнительно новым многоквартирным домам. Ее должны достроить до 20 ноября.

На 2023 и последующие годы предусмотрено создание еще нескольких жилых комплексов из многоэтажек в областном центре.

В рамках стимулирования жилищного строительства введены льготная ипотека под 7% годовых и сельская ипотека под 2,7% или 3% годовых. В этом году жителям Тверской области предоставлено свыше 1000 таких кредитов.

Переселение из аварийного жилья

С 2019-го до конца 2022 года в регионе заявлено расселение не менее 1960 человек из 35,3 тыс. кв. метров аварийных жилых домов. Из них, как следует из доклада, уже переселено около 1190 человек. К примеру, в Нелидово построен новый многоквартирный дом, где новое жилье предусмотрено для 86 человек.

Если говорит конкретно про 2022-ой, то запланировано расселение 940 человек, по факту пока расселили 179. В ожидании - 761 гражданин.

При этом в регионе восемь муниципалитетов не вошли в проект по переселению граждан из аварийного жилья, так как там дома под расселение были поставлены на учет в качестве аварийного фонда после 1 января 2017 года. Пока же речь идет о расселении домов, признанных аварийными до 2017-го.

Игорь Руденя дал ряд поручений для усиления работы по этому направлению, в том числе актуализировать списки аварийных домов и ускорить процедуры оформления документов в процессе расселения жителей.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ