Конаковская ГРЭС Тверской области перешла в собственность крупной отечественной корпорации

Конаковская ГРЭС была основана в советские времена. Фото: ПТО

9 ноября губернатор Игорь Руденя посетил Конаковскую ГРЭС и обсудил там её судьбу с представителями ПАО «Лукойл». Контрольный пакет акций электростанция перешел в её собственность этой корпорации - одной из самых крупных в России.

Губернатор осмотрел помещения ГРЭС. Фото: ПТО

На совещании были рассмотрены вопросы развития Конаковской ГРЭС в собственности ПАО «Лукойл».

- Новый этап развития ГРЭС – это и новый этап развития Конаковской агломерации, входящей в пятерку крупнейших территорий Верхневолжья. Здесь обеспечена предпринимательская активность, создана курортная зона. Важно, что Конаковская ГРЭС соблюдает все стандарты в экологии, – подчеркнул Игорь Руденя.

Одно из направлений взаимодействия региона с компанией «Лукойл» касается образовательного блока.

Напомним, что 7 ноября на встрече с Президентом России Игорь Руденя сообщил о планах создать в Конаковском районе образовательный кластер. Способствовать этому должен тот факт, что в Конаково есть колледж, где готовят специалистов сферы энергетики. Его студенты проходят практику на ГРЭС.

Также рассмотрен вопрос о создании рядом с ГРЭС инновационно-промышленного парка, для размещения энергоемких предприятий, в первую очередь в сфере обработки данных. Игорь Руденя подчеркнул готовность региона обеспечить содействие потенциальным резидентам в реализации инвестпроектов.

Еще одно направление взаимодействия – комплексное развитие Конаковской агломерации. Совместно с администрацией города уже реализован проект по модернизации уличного освещения.

НА ЗАМЕТКУ

Конаковская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций Центральной России, 7-я по мощности тепловая электростанция страны. Там трудится 300 человек.

Доля выработки Конаковской ГРЭС в энергосистеме района (ОЭС Центра) за 9 месяцев 2022 года составила 2,8%. Установленная электрическая мощность объекта – 2 520 МВт, тепловая мощность – 120 Гкал/ч.