Президент России провел встречу с губернатором Тверской области

На встрече Президента РФ и главы региона. Фото: Сергей Савостьянов, ТАСС

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Игорем Руденей. Глава страны приехал в Тверскую область и ранее уже посетил площадку строительства речного порта в устье Шоши в Завидово.

Приводим стенограмму встречи Президента РФ и губернатора с официального сайта главы государства.

На встрече. Фото: Сергей Савостьянов, ТАСС

В. Путин: Игорь Михайлович, мы не так давно с Вами встречались, продолжим, что называется, без камер, в рабочем режиме. Ситуацию в области Вы мне докладывали, она мне известна, во время этой встречи и пригласили сюда посмотреть этот комплекс.

Тем не менее, конечно, нужно воспользоваться возможностью личной встречи. Давайте вернёмся к тем вопросам, которые Вы считаете наиболее важными для обсуждения.

И. Руденя: Большое спасибо, Владимир Владимирович.

Прежде всего, если говорить про [туристский кластер] «Завидово», мы подготовили еще дополнительно презентацию по детализации строительства, что у нас [будут] гостиницы, аквапарки, что нам помогает Правительство Российской Федерации.

Также хотел проинформировать о процессе, как мы говорим, технологического суверенитета, который происходит. Хотел бы проанонсировать очень интересный проект, это проект частно-государственный: у нас в Кимрах есть большой завод, который «Ростех» нам передал, и там сейчас налажено производство искусственных алмазов. Это для того, чтобы можно было участвовать в производстве микрочипов и активно участвовать в новом уровне уже передела этой продукции. Его реализует Геннадий Николаевич Тимченко, предприниматель, и частный предприниматель [Сергей] Маслов, вице-президент ЛУКОЙЛа.

Также хотел поблагодарить Вас, Владимир Владимирович – это второе очень важное, – за Конаковскую ГРЭС, которая вернулась в руки российских компаний. На следующей неделе приезжает руководство ЛУКОЙЛа, мы вместе поедем посещать эту большую гидроэлектростанцию – еще начинал Косыгин строить, место для нее выбирал, историю мы прочитали. И очень важно, что там будет образован образовательный кластер, есть там энергетический техникум. Нам очень важно, что молодежь сегодня, которая получает высшее образование, еще может получить и среднее образование. Это те самые специальности, которые нам необходимы для развития и энергетики, и вообще нашего технологического комплекса.

Также, наверное, отдельно хотел сказать, что по Вашему поручению выполняем меры по поддержке населения и граждан: это заработная плата бюджетникам, это вопросы компенсации семьям с детьми, это тоже очень для нас важно.

Хотел бы отдельно поблагодарить за принятые решения по выплатам семьям с детьми, а также по нашим совместным проектам с Минобороны. Нами построен военкомат – новый цифровой военкомат. Сейчас наш коллектив тверского военкомата готовится к переезду туда. Это даст возможность на новом уровне вести [работу]. Это дает даже больше возможностей для молодежи, потому что у нас «Юнармия» очень активно развивается, во всех районах молодежь, дети активно участвуют в военно-патриотических мероприятиях: это образовательные, исторические мероприятия, это с нашим Ржевским мемориалом и вообще со всей нашей воспитательной работой очень хорошо сочетается.

Также по вопросу частичной мобилизации – все задачи были выполнены совместно с Минобороны. Мы приняли решение, Владимир Владимирович, о дополнительной выплате от области 150 тысяч рублей на период, когда наши мобилизованные отправляются на территорию СВО. Но по обращениям граждан, Вы знаете, у нас получилось, что мы хотели заплатить эти деньги – такое решение приняли, – когда они убывают уже с учебки. А на вопросы боевого слаживания в учебке около месяца уходит, плюс-минус, может, чуть меньше. И поэтому этот период времени было предложено нашими жителями, членами семей, чтобы мы раньше выплачивали. Такое решение мы приняли в четверг на прошедшей неделе, и сегодня мы начали уже выплаты не частично, а целиком всех 150 тысяч людям, которые призваны.

В. Путин: Там много деталей, и, конечно, нужно напрямую с людьми это обсуждать.

И. Руденя: Да.

В. Путин: Я и Вас прошу, потом обобщите и с другими главами регионов это обсудите, чтобы был массив материала и вопросов, которые подлежат решению. Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать, чтобы иметь такую обратную связь. Но буду Вам благодарен, если бы Вы все эти вопросы заранее мне передали – и предложения по их решению.

И. Руденя: Владимир Владимирович, эту работу сделаем, проанализируем.

Мы приняли такое решение, и сейчас, в течение этой недели, начале следующей – просто цифры не являются публичными, я не хотел бы их обозначать, но 150 тысяч мы за эту и следующую недели всем выплатим, даже тем, кто не уехал в зону СВО, а уже призван на частичную мобилизацию.

В. Путин: Хорошо. У нас сейчас где-то тысяч 50 находится в боевых подразделениях…

И. Руденя: Да, для нас они ДСП, поэтому мы вслух не называем.

В. Путин: …а остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне [проведения СВО]. А остальные все просто на полигонах. Но внимание нужно проявлять ко всем, где бы они не находились.

И. Руденя: Владимир Владимирович, так мы и сделали. Еще приняли решение по специальным мерам поддержки семей. Это я тоже отдельно доложу.

В. Путин: Я и это имею в виду.

А это что такое, [презентация] «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия»?

И. Руденя: Это по поводу COVID-19. Я думаю, что эта тема уже практически закрыта. У нас сегодня 30 человек находится в области, кто лежит на койках. Но профилактика, сейчас уже вакцинация от гриппа нужна. Здесь вся история прохождения.

Хочу сказать большое спасибо федералам, санэпидемслужбе, Анне Юрьевне Поповой за поддержку. Поэтому прошли очень хорошо и Минздрав федеральный – молодец.

В. Путин: Но все равно надо над этим работать, не ослаблять внимания к этим вопросам, потому что все-таки эта вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты. Мимо этого нельзя проходить. Обязательно нужно этим заниматься.

И. Руденя: Мы оставили койки специальные, которые оборудованы кислородом, для этих целей, они у нас функционируют.

В. Путин: [Презентация] «Механизмы развития среднего профессионального образования»?

И. Руденя: Да, Владимир Владимирович. Подготовили для этих целей предложения. Сегодня на первое место у нас выходят трудовые ресурсы. И Вы знаете, я думаю, не секрет, что между регионами даже существует небольшая конкуренция за трудовые ресурсы. Сегодня, когда мы слышим оценки экспертов, сколько не хватает на рынке труда работников: кто-то говорит – в строительном комплексе, кто-то говорит – в других отраслях промышленности.

Мы что предлагаем? У нас с 2012 года в регионы переданы так называемые ПТУ и техникумы – среднее профессиональное образование. И мы хотели бы перезагрузить, попросить Вас поддержать предложение на федеральном уровне, это модернизация самой системы профессионально-технического образования, она перешла уже в учебно-образовательные кластеры. Как правило, каждый техникум и каждое ПТУ прикреплены к «шефам» – это производственные предприятия на территории регионов и, конечно, в нашем регионе. Мы финансируем это образование из своего бюджета, все регионы. У нас есть имущественный комплекс, общежитие и производственно-учебная база по этим предприятиям образования.

Производственно-учебная база немножко полегче, потому что, как правило, с современными предприятиями, организациями детишек обучаем, они там проходят практику. А вот средств на реновацию учебных зданий и особенно общежитий – потому что из сельской местности ребятишки приезжают и проживают в течение учебного года или как минимум неделю в самих этих общежитиях и на территориях самих колледжей и ПТУ.

В. Путин: Понятно.

И. Руденя: Если можно, мы подготовили такое обращение – поручить Правительству совместно с регионами выработать программы поддержки и реновации среднего профессионального образования, потому что сегодня, Владимир Владимирович, конечно, хотелось бы, чтобы молодежь ехала не в ЧОПы работать. Сейчас же все равно – СВО закончится, наведем порядок, у нас новые территории уже есть. И поэтому оттуда… Вот мы сейчас смотрим, к нам переезжают переселенцы и те, кто на время – конечно, надо обучать молодежь, Владимир Владимирович, именно профессионально, чтобы у молодежи была своя профессия, своя специальность. Потому что получает молодежь профессию в сельском хозяйстве, на стройке – у него уже всегда есть возможность устроиться на работу, где бы он не жил: в Москве, в Твери, в Туле, в Донбассе, в ЛНР. Нужна профессия. Вот это как раз первая возможность до армии молодежи получить профессию. Это путевка в жизнь. Поэтому считаем, что, если поддержите… В советское время так было, и сейчас – люди уже ушли в армию подготовленные, с профессией.

В. Путин: Сейчас это сложно сделать, потому что в 18 лет школу заканчивают – и сразу в армию.

И. Руденя: В 18 – старшие классы, а так он заканчивает в 9-м классе, ему 16 лет, как раз до армии два года – он получает профессию.

В. Путин: Ну, может быть, да. Если в колледж, то, да, конечно.

И. Руденя: И это уже хорошо, они уже состоявшиеся люди, после армии приходят – уже могут пойти самостоятельно работать.

В. Путин: Хорошо. Обсудим.