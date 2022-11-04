На трассе Балтия в Тверской области произошло ДТП, пострадали два человека

Удар был сильный. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП произошло вечером 3 ноября на 204-м километре трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области. Столкнулись "Тойота" под управлением мужчины 46 лет и "Сузуки" (водитель - мужчина 29 лет).

По информации областной Госавтоинспекции, причиной аварии стало нарушение со стороны водителя "Тойоты": при повороте налево он не уступил дорогу "Сузуки", движущемуся во встречном направлении.

В аварии пострадали два человека - оба пассажиры виновного автомобиля. Они доставлены в Ржевскую ЦРБ.