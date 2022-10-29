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НовостиОбщество29 октября 2022 12:53

В Калининском районе Тверской области привели в порядок дорогу, по которой ездит школьный автобус

Ранее на состояние участка пожаловались жители
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Дорогу привели в порядок после жалобы жителей

Дорогу привели в порядок после жалобы жителей

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Калининском районе привели в порядок участок дороги в Славновском сельском поселении, по которой ездит школьный автобус.

Ранее на состояние грунтовки пожаловались жители СНТ "Колос", "Колос-2", "Колос-3", "Долгово", "Родник".

Участок - съезд с Сахаровского шоссе - протяженностью 4 км был в ужасном состоянии. Водители были вынуждены ездить по ямам со скоростью не более 5 км/ч. Так же ездил школьный автобус, который останавливался у поворота на Долгово, почти в самом конце дороги.

- Сейчас дорогу привели в порядок. Там, где останавливается автобус, провели подсыпку и разровняли. На всем участке до Сахаровского шоссе теперь можно ехать со скоростью до 40 км/ч (знаки ограничивают до 50 км/ч), не боясь потерять колеса. Добираться до города стало комфортнее и быстрее, - сообщила "КП"-Тверь" жительница СНТ.