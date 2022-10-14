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Общество14 октября 2022 10:20

В Калининском районе Тверской области развалилась дорога, по которой ездит школьный автобус

На состояние полотна пожаловались жители и дачники СНТ
Сергей ПАСТУХОВ
Жители СНТ пожаловались на плохое состояние дороги

Жители СНТ пожаловались на плохое состояние дороги

Фото: Сергей ПАСТУХОВ

В Тверской области жители и дачники нескольких СНТ, расположенных в Славновском сельском поселении Калининского района, пожаловались на плохое состояние дороги.

Участок небольшой, всего 4 км от Сахаровского шоссе, ведет к СНТ "Колос", "Колос-2", "Колос-3", "Долгово", "Родник". Не доезжая поселка Сахарово, с Сахаровского шоссе жители сворачивают налево и попадают на грунтовую дорогу. Только дорогой назвать участок сложно.

- Сплошные ямы. Ездить невозможно, на машинах водители едут со скоростью 5 км/ч, боясь потерять колеса. В СНТ много дачников пенсионеров, которые приезжают на велосипедах, им по таким канавам ехать тяжело, - рассказала в разговоре с "КП"-Тверь" местная жительница.

В кооперативах есть семьи, которые живут в домах круглогодично. Дети ездят в школу. Для них организован школьный автобус. Только недавно пустили новую "Газель", которая на такой дороге тоже рискует остаться без колес.

По убитой дороге ездит школьный автобус

По убитой дороге ездит школьный автобус

Фото: Сергей ПАСТУХОВ

- Раньше грейдер исправно ездил несколько раз за сезон, таких проблем не было, но в этом году председатели СНТ договорится не смогли. Местные скинулись на подсыпку дороги, но ситуация не изменилась. Грейдер с начала весны приезжал раза два, ровнял разные участки, но в нормальное состояние полотно так и не привели. А если кому-то медицинская помощь срочно потребуется, как тогда быть, - жалуются жители и надеются, что ситуация как-то решится, и осенью они смогут быстро и без проблем добираться до города.