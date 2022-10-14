В Калининском районе Тверской области развалилась дорога, по которой ездит школьный автобус

Жители СНТ пожаловались на плохое состояние дороги Фото: Сергей ПАСТУХОВ

В Тверской области жители и дачники нескольких СНТ, расположенных в Славновском сельском поселении Калининского района, пожаловались на плохое состояние дороги.

Участок небольшой, всего 4 км от Сахаровского шоссе, ведет к СНТ "Колос", "Колос-2", "Колос-3", "Долгово", "Родник". Не доезжая поселка Сахарово, с Сахаровского шоссе жители сворачивают налево и попадают на грунтовую дорогу. Только дорогой назвать участок сложно.

- Сплошные ямы. Ездить невозможно, на машинах водители едут со скоростью 5 км/ч, боясь потерять колеса. В СНТ много дачников пенсионеров, которые приезжают на велосипедах, им по таким канавам ехать тяжело, - рассказала в разговоре с "КП"-Тверь" местная жительница.

В кооперативах есть семьи, которые живут в домах круглогодично. Дети ездят в школу. Для них организован школьный автобус. Только недавно пустили новую "Газель", которая на такой дороге тоже рискует остаться без колес.

По убитой дороге ездит школьный автобус Фото: Сергей ПАСТУХОВ

- Раньше грейдер исправно ездил несколько раз за сезон, таких проблем не было, но в этом году председатели СНТ договорится не смогли. Местные скинулись на подсыпку дороги, но ситуация не изменилась. Грейдер с начала весны приезжал раза два, ровнял разные участки, но в нормальное состояние полотно так и не привели. А если кому-то медицинская помощь срочно потребуется, как тогда быть, - жалуются жители и надеются, что ситуация как-то решится, и осенью они смогут быстро и без проблем добираться до города.