В Тверской области отремонтировали амбулаторию в Завидово

Приведено в порядок здание амбулатории. Фото: ПТО

В Тверской области завершен капремонт врачебной амбулатории в селе Завидово.Работы велись с 2021 года.

- Ввод объекта позволит повысить качество медицинской помощи для жителей сельских территорий – это один из приоритетов регионального здравоохранения, обозначенных губернатором Игорем Руденей, - отметила пресс-служба областного правительства.

В 2021 году в Завидовской амбулатории отремонтирована кровля, заменены окна и двери, проведены внутренние отделочные работы. Кроме того, выполнена часть электромонтажных работ, обновлены системы водоснабжения, водоотведения, отопления.

В этом году приведен в порядок фасад здания амбулатории, завершены электромонтажные работы. Также в план работ вошло обеспечение учреждения системами вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями.

Напомним, в октябре также был завершен ремонт Тургиновской врачебной амбулатории.

В этом году в Калининском районе начала работать новая врачебная амбулатория в поселке Чуприяновка. Она построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, в Верхневолжье установлены врачебные амбулатории в поселке Южный Нелидовского округа, поселке Изоплит Конаковского района, в селе Ильинское Кимрского округа, в селе Бурашево и деревне Аввакумово Калининского района, поселке Ильино Западнодвинского округа.