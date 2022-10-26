В горсаду Твери состоится семейный квест и осенний мастер-класс

Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный. Фото: Виктория ТУШКОВА

В ближайшие выходные, 29 и 30 октября в Городском саду Твери планируется программа для семейного отдыха.

29 октября (суббота), в 14:00 там состоится Семейная квест-игра. Участники совершат увлекательную прогулку и узнают интересные факты об истории горсада. Стартует игра на площадке возле фонтана.

30 октября (в воскресенье) горсад приглашает на творческий мастер-класс на тему осени. Начало также в 14:00.

Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный. 16+

Кстати в ближайшие выходные начинаются школьные осенние каникулы. Как развлечься, куда сходить, что посмотреть - читайте на нашем сайте.