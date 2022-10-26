Куда сходить в Твери с детьми в дни осенних каникул - 2022

Нескучных вам каникул! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдыхать и развлекаться следует всем школярам с 29 октября по 6 ноября. Это дни осенних каникул. Спектакли, музыкальные программы, творческие конкурсы и другие развлечения ждут ребят и их родителей. «КП»-Тверь» расскажет, куда можно сходить и как повеселиться.

ЮНЫМ УЧЁНЫМ, ИНЖЕНЕРАМ, РАЗРАБОТЧИКАМ

Осенние инженерные каникулы «Магия науки» пройдут с 31 октября по 3 ноября в детском технопарке «Кванториум» (Студенческий пер., 28).

Курсы рассчитаны на детей от 8 до 14 лет. Для ребят устроят мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры.

Можно выбрать направление: «РобоЭльф», «АлХимик», «Робо Механикус», «Магический проводник», «Феномен в 3D», «Стихия Аэро», «Чары VR» и «Волшебная Java».

Занятия будут проходить с 10:00 до 13:30. 12+

ТВОРЧЕСТВО

Региональный конкурс рисунков «Герои сказок и стихов С.Я. Маршака».

Свои работы школьники могут присылать с 1 по 5 ноября на официальный сайт регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Тверской области «Орион».

Возрастные категории участников: 9-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет.

Итоги конкурса подведут уже после каникул - 10 ноября. 16+

Мастер-класс «Рисуем комиксы».

Для детей 8-12 лет. Занятие проведёт детский писатель и иллюстратор Анна Доброчасова 29 октября в 12:00.

Мастер-класс пройдёт в книжном магазине «Абра-Книгабра» (Желябова, 28). Запись по телефону (4822) 63-04-39. 12+

Мастер-класс «Рисуем пингвинов на автомобиле».

Для детей 6-9 лет. Занятие проведёт детский писатель и иллюстратор Анна Доброчасова.

29 октября, 14:00.

Мастер-класс пройдёт в книжном магазине «КнЮжный» (б-р Гусева, 12а). Запись по телефону (4822) 42-63-33. 12+

ГУЛЯЕМ В ГОРСАДУ

Семейная квест-игра.

29 октября, 14:00. Участники совершат увлекательную прогулку и узнают интересные факты

об истории Городского сада. Старт - на площадке возле фонтана.16+

Творческий мастер-класс на тему осени.

30 октября, 14:00.

Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный. 16+

КАНИКУЛЫ В ГЕРЦЕНКЕ

С пользой провести осенние каникулы тверских школьников приглашает Центральная городская библиотека имени Герцена.

В Детском зале Герценки будет проходить программа «Осень дышит чтением и творчеством». Ежедневно в 12:00 ребят ждут громкие чтения, беседы, викторины, игры, мультфильмы и творческие мастер-классы.

Записаться на занятия (они бесплатные) можно по телефону: 63-02-84. 6+

МУЗЫКА И ЗВЁЗДЫ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Тверской ботанический сад приглашает в «Путешествие по Млечному пути» - праздник для романтиков к дню рождения сада. Приглашают всех - и больших, и маленьких. Будут звучать волынка, баян, флейта, гитара - всё в живом исполнении.

30 октября, 18:00.

Вход: дети до 6 лет - бесплатно, школьники и студенты - 150 руб., взрослые - 200 руб. 6+

НОЧЬ ИСКУССТВ

К ежегодному культурному мероприятию присоединятся Тверской императорский дворец, Тверской краеведческий музей совместно с Детским музейным центром, а также Театр юного зрителя.

Императорский дворец, 4 ноября.

С 19:30 будет работать постоянная экспозиция картинной галереи. 16+

Расписание мероприятий:

19:30 - Мастер-класс по рисованию для детей «Защитники Отечества». 16+

20:00 - Музейная программа «Тверская губерния - ближний тыл Отечественной войны 1812 года». 16+

20:00 - Тематическая экскурсия «Верные долгу. Отечественная война 1812 года» (Восточная башня). 16+

20:30, 21:30, 22:30 - Экспресс-экскурсия по выставке иллюстраций Владимира Серова к роману «Война и мир» (Восточная башня, 2-й этаж). 16+

20:30 - Семейная экскурсия «Басни И.А. Крылова. 1812» (3-й этаж). 16+

20:30 - Музейно-театрализованная программа «Ноктюрн» (Малиновая гостиная). 16+

20:30, 22:00 - Экскурсия по залам Западно-Европейского искусства (1-й этаж, западное крыло). 16+

21:20 - Тематическая экскурсия «Жизнь чашки» (Восточная башня). 16+

Справки и запись по телефону (4822) 34-62-43. Стоимость: от 50 руб.

Тверской краеведческий музей, 4 ноября

15:00, 16:00, 18:00, 19:00 - Экскурсия по выставке «1812. Сила народная» с посещением Тверской стрелецкой слободы (выставочный зал). 6+

Стоимость: 100 руб. экскурсия, 200 руб. посещение стрелецкой слободы с интерактивом.

15:00 - Мастер-класс по росписи деревянной игрушки «Совушка» (зал для интерактивных программ). 6+

Стоимость: 300 руб.

15:00, 18:00, 19:00 - Экскурсия по выставке, посвящённой животным, «Живущие рядом с нами» (зал с птичками). Для детей от четырёх лет.

Стоимость: 100 руб. 6+

16:00, 17:00 - Интерактивная программа из жизни ночных обитателей лесов «Хранители ночи» (зал с птичками). Для детей от четырёх лет.

Стоимость: 100 руб. 6+

16:00 - Интерактивная программа «Святой Георгий - покровитель воинов и пастухов» (2-й этаж). Для детей от пяти лет.

Стоимость: 100 руб. 6+

16:00 - Мастер-класс по рисованию «Овечки» (зал теневого театра). Для детей от трёх лет.

Стоимость: 180 руб. - с рабочим местом, 50 руб. - без рабочего места. 6+

17:00 - Мастер-класс «Рисуем Тверь». Художник Николай Дулько (зал для интерактивных программ). Для детей от 10 лет.

Стоимость: 250 руб. 6+

17:00 - Интерактивное мероприятие «Снаряжение и вооружение Российской императорской армии образца 1812 года» (выставочный зал). Для детей от 10 лет.

Стоимость: 200 руб. 6+

17:00 - Мастер-класс «Открытка «Всадник» (зал теневого театра). Для детей от пяти лет.

Стоимость: 180 руб.

17:00 - Мастер-класс «Игрушка-тауматроп «Сказ о спасении царевны и победы над змием» (зал этноковоркинга).

Стоимость: 180 руб. 6+

17:00 - Мастер-класс по лепке из глины «Всадник» (гончарная мастерская). Для детей от восьми лет.

Стоимость: 350 руб. 12+

ТЮЗ, 3 ноября

В 20:00 на сцене ТЮЗа - «Чайка» А.П. Чехова.

В рамках проекта «Доступный театр» стоимость билета 300 рублей. Действует Пушкинская карта. 16+

КАНИКУЛЫ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ «МИР»

Развлекательная программа «Осень, жутики и игры».

30 октября, 13:00. Стоимость: 200 руб. 6+

«Игроминутки» - игровая программа на площади у досугового центра. Для детей от пяти лет.

1 ноября, 15:00. Вход свободный. 6+

Показ мультфильма «Тайна парка развлечений».

2 ноября в 12:00. Вход свободный. 12+

КАТАНИЕ НА ПОЕЗДАХ

Ретро-поезд «Селигер»

Путешествие на настоящем паровозе с историческим интерьером в самое сердце Тверской области - город Осташков. Поезд делает 30-минутную остановку в музее под открытым небом - на старинной станции с сохранившейся инфраструктурой и постройками той эпохи.

29 и 30 октября, 5 и 6 ноября. Отправление из города Бологого в 9:15, прибытие в Осташков в 12:49. Обратное отправление в 15:07, возвращение в Бологое в 18:21.

Цена билета туда: 307 руб.

Цена билета туда и обратно: 614 руб.

Дети до 7 лет ездят бесплатно. 16+

Поезд «Магический экспресс»

Путешествие на настоящем поезде с погружением в тематику волшебства: взрослых и детей ждёт магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, предсказания, подарки, сюрпризы и угощения.

Маршрут: Тверь - Лихославль - Тверь.

30 октября, отправление в 12:00. Место встречи: зал ожидания поездов дальнего следования (ориентир - фикус и стена с мозаикой). Встреча в 11:30.

Цена билета: 2500 руб. Купить билет можно на сайте poezd-fun.com. Контактный телефон +7-924-198-14-37. 16+

СПЕКТАКЛИ

ТЮЗ

В Театре юного зрителя для детей приготовили следующие спектакли (посещение каждого из них возможно по Пушкинской карте):

«По просторам Вселенной (Путешествие Алисы)». Спектакль по мотивам фантастической повести Кира Булычёва «Приключения Алисы».

30 октября, 17:00.

1 ноября, 12:00.

Цена билета: 250-300 руб. 6+

«Приключения Гекльберри Финна», спектакль по мотивам романов Марка Твена.

2 ноября,12:00.

Цена билета: 250-300 рублей (осталось мало!). Возможно посещение по Пушкинской карте. 12+

«Сказка о царе Салтане», постановка со спецэффектами по сказке Пушкина.

4 ноября, 15:00.

Цена билета: 300-400 руб. 6+

«Зверский детектив». Знаменитый сыщик Барсук Старший и его смелый помощник Барсукот за работой (по книгам Анны Старобинец).

5 ноября, 12:00.

Цена билета: 400-500 руб. 12+

«Космос. Мама. Я». Мечтательно-познавательная история, спектакль-путешествие по Вселенной - для всей семьи.

6 ноября, 11:00, 13:00.

Цена билета: 500 руб. 6+

ТЕАТР ДРАМЫ

Тверской академический театр драмы подготовил спектакли как для старшеклассников, так и для малышей.

«Вишнёвый сад», пьеса А.П. Чехова.

29 октября, 17:00.

Цена билета: 200-800 руб. Действует Пушкинская карта. 16+

«Золушка», музыкальный спектакль для детей.

30 октября, 11:00.

Цена билета: 200-500 руб. 0+

«Укрощение строптивой», комедия Уильяма Шекспира в двух действиях.

30 октября, 17:00.

Цена билета: 200-1000 руб. 16+

«Доходное место», комедия А.Н. Островского.

1 ноября, 12:00.

Цена билета: 200-800 руб. Действует Пушкинская карта. 16+

«Василий Тёркин», театрализованные страницы поэмы.

4 ноября, 18:30.

Цена билета: 200-500 руб. Действует Пушкинская карта. 16+

«Таланты и поклонники», комедия А.Н. Островского в двух действиях.

5 ноября, 17:00.

Цена билета: 200-1000 руб. 16+

«Каменный цветок», музыкальная сказка по сказам П. Бажова.

6 ноября, 11:00.

Цена билета: 200-500 руб. 6+

«Гранатовый браслет», лирическая драма по повести А.И. Куприна.

6 ноября, 17:00.

Цена билета: 200-800 руб. Действует Пушкинская карта. 16+

ТЕАТР КУКОЛ

В Тверском театре кукол все спектакли также можно посетить по Пушкинской карте.

«Машенька и Медведь», спектакль в двух действиях по мотивам русской народной сказки.

29 октября, 11:00.

Цена билета: 350-400 руб. 0+

«Конек-Горбунок», спектакль в двух действиях по мотивам сказки П. Ершова.

29 октября, 16:00.

1 ноября, 11:00.

Цена билета: 350-400 руб. 0+

«Приключения Буратино», сказочная история в двух действиях по мотивам сказки А. Толстого.

30 октября, 11:00.

Цена билета: 350-400 руб. 0+

«Волшебная лампа Аладдина», волшебная сказка в двух действиях по мотивам восточных сказок.

2 ноября, 11:00.

Цена билета: 300 руб. 0+

«Муха-Цокотуха», спектакль по мотивам сказки К. Чуковского.

3 ноября, 11:00.

6 ноября, 11:00.

Цена билета: 300 руб. 0+

«Дюймовочка», спектакль в двух действиях по мотивам сказки Г. Х. Андерсена.

4 ноября, 11:00.

Цена билета: 350-400 руб. 0+

«Про бабушек». В основе спектакля лежат уникальные невыдуманные истории о наших любимых бабушках.

5 ноября, 12:00.

Цена билета: 350-400 руб. 0+

«Кентервильское привидение», спектакль для детей в двух действиях по мотивам новеллы О. Уайльда.

5 ноября, 16:00.

Цена билета: 350-400 руб. 6+

КАНИКУЛЫ С ФИЛАРМОНИЕЙ

Детская программа «Бременские музыканты».

Юные зрители и их родители отправятся бродить по свету вместе с известными героями, встретят на своем пути грозных разбойников и гениального сыщика, подружатся с прекрасной Принцессой и споют любимые песни.

1 и 3 ноября, 12:00, 14:00.

Цена билета: 300 рублей. Действует Пушкинская карта. 0+

«Синяя птица», музыкально-литературная композиция по пьесе М. Метерлинка.

Сопровождать концертную программу будет песочное шоу.

30 октября, 12:00.

Цена билета: 500 руб. Действует Пушкинская карта. 0+