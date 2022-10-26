Куда сходить в Твери с детьми в дни осенних каникул - 2022

Нескучных вам каникул!
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отдыхать и развлекаться следует всем школярам с 29 октября по 6 ноября. Это дни осенних каникул. Спектакли, музыкальные программы, творческие конкурсы и другие развлечения ждут ребят и их родителей. «КП»-Тверь» расскажет, куда можно сходить и как повеселиться.
Осенние инженерные каникулы «Магия науки» пройдут с 31 октября по 3 ноября в детском технопарке «Кванториум» (Студенческий пер., 28).
Курсы рассчитаны на детей от 8 до 14 лет. Для ребят устроят мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры.
Можно выбрать направление: «РобоЭльф», «АлХимик», «Робо Механикус», «Магический проводник», «Феномен в 3D», «Стихия Аэро», «Чары VR» и «Волшебная Java».
Занятия будут проходить с 10:00 до 13:30. 12+
Региональный конкурс рисунков «Герои сказок и стихов С.Я. Маршака».
Свои работы школьники могут присылать с 1 по 5 ноября на официальный сайт регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Тверской области «Орион».
Возрастные категории участников: 9-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет.
Итоги конкурса подведут уже после каникул - 10 ноября. 16+
Мастер-класс «Рисуем комиксы».
Для детей 8-12 лет. Занятие проведёт детский писатель и иллюстратор Анна Доброчасова 29 октября в 12:00.
Мастер-класс пройдёт в книжном магазине «Абра-Книгабра» (Желябова, 28). Запись по телефону (4822) 63-04-39. 12+
Мастер-класс «Рисуем пингвинов на автомобиле».
Для детей 6-9 лет. Занятие проведёт детский писатель и иллюстратор Анна Доброчасова.
29 октября, 14:00.
Мастер-класс пройдёт в книжном магазине «КнЮжный» (б-р Гусева, 12а). Запись по телефону (4822) 42-63-33. 12+
Семейная квест-игра.
29 октября, 14:00. Участники совершат увлекательную прогулку и узнают интересные факты
об истории Городского сада. Старт - на площадке возле фонтана.16+
Творческий мастер-класс на тему осени.
30 октября, 14:00.
Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный. 16+
С пользой провести осенние каникулы тверских школьников приглашает Центральная городская библиотека имени Герцена.
В Детском зале Герценки будет проходить программа «Осень дышит чтением и творчеством». Ежедневно в 12:00 ребят ждут громкие чтения, беседы, викторины, игры, мультфильмы и творческие мастер-классы.
Записаться на занятия (они бесплатные) можно по телефону: 63-02-84. 6+
Тверской ботанический сад приглашает в «Путешествие по Млечному пути» - праздник для романтиков к дню рождения сада. Приглашают всех - и больших, и маленьких. Будут звучать волынка, баян, флейта, гитара - всё в живом исполнении.
30 октября, 18:00.
Вход: дети до 6 лет - бесплатно, школьники и студенты - 150 руб., взрослые - 200 руб. 6+
К ежегодному культурному мероприятию присоединятся Тверской императорский дворец, Тверской краеведческий музей совместно с Детским музейным центром, а также Театр юного зрителя.
С 19:30 будет работать постоянная экспозиция картинной галереи. 16+
Расписание мероприятий:
19:30 - Мастер-класс по рисованию для детей «Защитники Отечества». 16+
20:00 - Музейная программа «Тверская губерния - ближний тыл Отечественной войны 1812 года». 16+
20:00 - Тематическая экскурсия «Верные долгу. Отечественная война 1812 года» (Восточная башня). 16+
20:30, 21:30, 22:30 - Экспресс-экскурсия по выставке иллюстраций Владимира Серова к роману «Война и мир» (Восточная башня, 2-й этаж). 16+
20:30 - Семейная экскурсия «Басни И.А. Крылова. 1812» (3-й этаж). 16+
20:30 - Музейно-театрализованная программа «Ноктюрн» (Малиновая гостиная). 16+
20:30, 22:00 - Экскурсия по залам Западно-Европейского искусства (1-й этаж, западное крыло). 16+
21:20 - Тематическая экскурсия «Жизнь чашки» (Восточная башня). 16+
Справки и запись по телефону (4822) 34-62-43. Стоимость: от 50 руб.
15:00, 16:00, 18:00, 19:00 - Экскурсия по выставке «1812. Сила народная» с посещением Тверской стрелецкой слободы (выставочный зал). 6+
Стоимость: 100 руб. экскурсия, 200 руб. посещение стрелецкой слободы с интерактивом.
15:00 - Мастер-класс по росписи деревянной игрушки «Совушка» (зал для интерактивных программ). 6+
Стоимость: 300 руб.
15:00, 18:00, 19:00 - Экскурсия по выставке, посвящённой животным, «Живущие рядом с нами» (зал с птичками). Для детей от четырёх лет.
Стоимость: 100 руб. 6+
16:00, 17:00 - Интерактивная программа из жизни ночных обитателей лесов «Хранители ночи» (зал с птичками). Для детей от четырёх лет.
Стоимость: 100 руб. 6+
16:00 - Интерактивная программа «Святой Георгий - покровитель воинов и пастухов» (2-й этаж). Для детей от пяти лет.
Стоимость: 100 руб. 6+
16:00 - Мастер-класс по рисованию «Овечки» (зал теневого театра). Для детей от трёх лет.
Стоимость: 180 руб. - с рабочим местом, 50 руб. - без рабочего места. 6+
17:00 - Мастер-класс «Рисуем Тверь». Художник Николай Дулько (зал для интерактивных программ). Для детей от 10 лет.
Стоимость: 250 руб. 6+
17:00 - Интерактивное мероприятие «Снаряжение и вооружение Российской императорской армии образца 1812 года» (выставочный зал). Для детей от 10 лет.
Стоимость: 200 руб. 6+
17:00 - Мастер-класс «Открытка «Всадник» (зал теневого театра). Для детей от пяти лет.
Стоимость: 180 руб.
17:00 - Мастер-класс «Игрушка-тауматроп «Сказ о спасении царевны и победы над змием» (зал этноковоркинга).
Стоимость: 180 руб. 6+
17:00 - Мастер-класс по лепке из глины «Всадник» (гончарная мастерская). Для детей от восьми лет.
Стоимость: 350 руб. 12+
В 20:00 на сцене ТЮЗа - «Чайка» А.П. Чехова.
В рамках проекта «Доступный театр» стоимость билета 300 рублей. Действует Пушкинская карта. 16+
Развлекательная программа «Осень, жутики и игры».
30 октября, 13:00. Стоимость: 200 руб. 6+
«Игроминутки» - игровая программа на площади у досугового центра. Для детей от пяти лет.
1 ноября, 15:00. Вход свободный. 6+
Показ мультфильма «Тайна парка развлечений».
2 ноября в 12:00. Вход свободный. 12+
Ретро-поезд «Селигер»
Путешествие на настоящем паровозе с историческим интерьером в самое сердце Тверской области - город Осташков. Поезд делает 30-минутную остановку в музее под открытым небом - на старинной станции с сохранившейся инфраструктурой и постройками той эпохи.
29 и 30 октября, 5 и 6 ноября. Отправление из города Бологого в 9:15, прибытие в Осташков в 12:49. Обратное отправление в 15:07, возвращение в Бологое в 18:21.
Цена билета туда: 307 руб.
Цена билета туда и обратно: 614 руб.
Дети до 7 лет ездят бесплатно. 16+
Поезд «Магический экспресс»
Путешествие на настоящем поезде с погружением в тематику волшебства: взрослых и детей ждёт магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, предсказания, подарки, сюрпризы и угощения.
Маршрут: Тверь - Лихославль - Тверь.
30 октября, отправление в 12:00. Место встречи: зал ожидания поездов дальнего следования (ориентир - фикус и стена с мозаикой). Встреча в 11:30.
Цена билета: 2500 руб. Купить билет можно на сайте poezd-fun.com. Контактный телефон +7-924-198-14-37. 16+
В Театре юного зрителя для детей приготовили следующие спектакли (посещение каждого из них возможно по Пушкинской карте):
«По просторам Вселенной (Путешествие Алисы)». Спектакль по мотивам фантастической повести Кира Булычёва «Приключения Алисы».
30 октября, 17:00.
1 ноября, 12:00.
Цена билета: 250-300 руб. 6+
«Приключения Гекльберри Финна», спектакль по мотивам романов Марка Твена.
2 ноября,12:00.
Цена билета: 250-300 рублей (осталось мало!). Возможно посещение по Пушкинской карте. 12+
«Сказка о царе Салтане», постановка со спецэффектами по сказке Пушкина.
4 ноября, 15:00.
Цена билета: 300-400 руб. 6+
«Зверский детектив». Знаменитый сыщик Барсук Старший и его смелый помощник Барсукот за работой (по книгам Анны Старобинец).
5 ноября, 12:00.
Цена билета: 400-500 руб. 12+
«Космос. Мама. Я». Мечтательно-познавательная история, спектакль-путешествие по Вселенной - для всей семьи.
6 ноября, 11:00, 13:00.
Цена билета: 500 руб. 6+
Тверской академический театр драмы подготовил спектакли как для старшеклассников, так и для малышей.
«Вишнёвый сад», пьеса А.П. Чехова.
29 октября, 17:00.
Цена билета: 200-800 руб. Действует Пушкинская карта. 16+
«Золушка», музыкальный спектакль для детей.
30 октября, 11:00.
Цена билета: 200-500 руб. 0+
«Укрощение строптивой», комедия Уильяма Шекспира в двух действиях.
30 октября, 17:00.
Цена билета: 200-1000 руб. 16+
«Доходное место», комедия А.Н. Островского.
1 ноября, 12:00.
Цена билета: 200-800 руб. Действует Пушкинская карта. 16+
«Василий Тёркин», театрализованные страницы поэмы.
4 ноября, 18:30.
Цена билета: 200-500 руб. Действует Пушкинская карта. 16+
«Таланты и поклонники», комедия А.Н. Островского в двух действиях.
5 ноября, 17:00.
Цена билета: 200-1000 руб. 16+
«Каменный цветок», музыкальная сказка по сказам П. Бажова.
6 ноября, 11:00.
Цена билета: 200-500 руб. 6+
«Гранатовый браслет», лирическая драма по повести А.И. Куприна.
6 ноября, 17:00.
Цена билета: 200-800 руб. Действует Пушкинская карта. 16+
В Тверском театре кукол все спектакли также можно посетить по Пушкинской карте.
«Машенька и Медведь», спектакль в двух действиях по мотивам русской народной сказки.
29 октября, 11:00.
Цена билета: 350-400 руб. 0+
«Конек-Горбунок», спектакль в двух действиях по мотивам сказки П. Ершова.
29 октября, 16:00.
1 ноября, 11:00.
Цена билета: 350-400 руб. 0+
«Приключения Буратино», сказочная история в двух действиях по мотивам сказки А. Толстого.
30 октября, 11:00.
Цена билета: 350-400 руб. 0+
«Волшебная лампа Аладдина», волшебная сказка в двух действиях по мотивам восточных сказок.
2 ноября, 11:00.
Цена билета: 300 руб. 0+
«Муха-Цокотуха», спектакль по мотивам сказки К. Чуковского.
3 ноября, 11:00.
6 ноября, 11:00.
Цена билета: 300 руб. 0+
«Дюймовочка», спектакль в двух действиях по мотивам сказки Г. Х. Андерсена.
4 ноября, 11:00.
Цена билета: 350-400 руб. 0+
«Про бабушек». В основе спектакля лежат уникальные невыдуманные истории о наших любимых бабушках.
5 ноября, 12:00.
Цена билета: 350-400 руб. 0+
«Кентервильское привидение», спектакль для детей в двух действиях по мотивам новеллы О. Уайльда.
5 ноября, 16:00.
Цена билета: 350-400 руб. 6+
Детская программа «Бременские музыканты».
Юные зрители и их родители отправятся бродить по свету вместе с известными героями, встретят на своем пути грозных разбойников и гениального сыщика, подружатся с прекрасной Принцессой и споют любимые песни.
1 и 3 ноября, 12:00, 14:00.
Цена билета: 300 рублей. Действует Пушкинская карта. 0+
«Синяя птица», музыкально-литературная композиция по пьесе М. Метерлинка.
Сопровождать концертную программу будет песочное шоу.
30 октября, 12:00.
Цена билета: 500 руб. Действует Пушкинская карта. 0+