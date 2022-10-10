В Тверской области из дома женщины похитили гармонь

Похищенную гармонь разыскала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Зубцовского отделения полиции обратилась 35-летняя местная жительница и сообщила, что из её дома похищена гармонь. Ущерб составил 15 000 рублей.

Полицейские на месте выяснили, что злоумышленник повредил замок на входной двери. Подозреваемого установили в ходе розыска. Им оказался 37-летний житель Зубцовского района, который незамедлительно был доставлен в полицию.

В ходе допроса фигурант сознался в содеянном. Гармонь изъята. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.