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Политика9 октября 2022 17:25

В Твери перед мобилизованными выступила Юлия Чичерина

В мероприятии также приняли участие политические деятель и ветераны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Перед мобилизованными в Твери выступила Юлия Чичерина

Перед мобилизованными в Твери выступила Юлия Чичерина

Фото: ПТО

9 октября в сборном пункте мобилизованных в Твери снова состоялся концерт. На этот раз перед резервистами выступали российская певица Юлия Чичерина, актриса Наталия Колоскова, мариупольский музыкант, военкор Аким Апачев, политолог и публицист Наталья Елисеева. В мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, ветеран боевых действий, член регионального отделения организации "Боевое Братство" Рамазан Мусаев.

Участники встречи пообщались с защитниками Отечества, артисты исполнили стихи и песни.

- Большую роль для понимания нынешней ситуации играет знание истории. Это история своего родного села, города, области, своих предков. Без этого нельзя. Очень важно также знать, какие события предшествовали современности, – отметил Рамазан Мусаев.

В мероприятии также приняли участие политические деятель и ветераны

В мероприятии также приняли участие политические деятель и ветераны

Фото: ПТО

В сборном пункте в Твери размещены граждане, призванные в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку, учатся оказанию первой медицинской помощи.

Организован для резервистов и культурный досуг. Так, 25 сентября перед мобилизованными выступала солистка военного оркестра академии ВКО Софья Крылова. Концерт был организован Военной Краснознаменной академией Воздушно-космической обороны имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.