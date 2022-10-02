«Донбасс за нами», Круг и украинская народная: певица из Твери рассказала, какие песни исполняла перед мобилизованными

Софью и оркестр зал принимал очень тепло. Фото: VK/ Софья Крылова

В межрегиональном сборном пункте в Твери мобилизованные совершенствуют тактико-техническую и огневую подготовку, лекции слушают, изучают основы медпомощи. Но! Есть в их буднях место и культурному досугу. 25 сентября в стенах старого суворовского училища (здесь, собственно, пункт и расположен) был дан концерт.

О том, что перед бойцами выступали артисты, нигде не анонсировалось и не сообщалось, лишь комментарии со словами благодарности за прекрасные песни и чудный голос на странице в ВК тверской певицы Софьи Крыловой дали понять - она там была и пела перед ними. Мы попросили Софью рассказать, как проходил концерт, как принимали:

«Концерт был организован Военной Краснознаменной академией Воздушно-космической обороны имени четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Я - солистка оркестра академии. Концерт был дан в актовом зале старого суворовского.

Принимали очень горячо, отмечу, это был уже второй концерт оркестра перед мобилизованными. Тем более такая тематика, такие исполнялись песни, что равнодушным не останешься - к примеру, «Донбасс за нами». Вообще же репертуар достаточно разноплановый мы исполняли и вообще исполняем: от Арбениной до Пугачевой, включая «Любэ», советские военные песни. В этой программе даже песня Михаила Круга была «Милый мой город».

На концерте все было четко по регламенту. Но отдача от зала была сразу. Люблю очень такие концерты. Когда сам выкладываешься максимально и ответ от зрителей мощный.

Людям хочется отвлечься, хочется какой-то отдушины... Их привезли, они в неизвестности там живут... Непонятно ничего, куда их отправят, как дальше ... Людям хочется общаться, для них праздник, что мы приезжаем. Другие артисты, знаю, туда тоже будут приезжать.

Планируется ещё выступление перед мобилизованными. Возможно, уже на следующей неделе».

Из сценарной программы концерта:

«...Все мы знаем, что Специальная военная операция проходит на территории Украины. Украинцы – наш братский народ! И мы уверенны, что, когда изменится политическое руководство в этой братской республике все станет на свои места. Звучит украинская народная песня «Распрягайте хлопцы коней».

...

Сейчас среди вас настоящие патриоты, которые по первому зову Родины прибыли на сборный пункт, чтобы с честью выполнить свой долг по защите национальных интересов России. Уверены, что никто из вас не уронит чести русского оружия, ковавшего свою славу в великих боя и сражениях. Звучит музыкальная композиция, буквально, написанная болью и страданиями народов Донбасса… «Донбасс за нами».

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призывают 300 тысяч резервистов.