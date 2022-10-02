Мобилизованным на сборном пункте в Твери раздали синие платочки

Мобилизованным раздали синие платочки и представили патриотическую программу. Фото: ПТО

2 октября на сборном пункте в Твери, где размещены и проходят обучение мобилизованные, прошла лекция по истории России и акция от общественного движения «Синий платочек», сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, на минувшей неделе на сборном пункте в Твери давал концерт оркестр академии ВКО.

В этот раз с мобилизованными пообщались представители общества «Знание». Среди участников встречи также была руководитель Программы сохранения исторической памяти и укрепления мира движения «Синий платочек» Анна Данилова.

«Мы занимаемся вопросами гуманитарного сотрудничества, сохранением исторической памяти. Цели таких встреч – поддержать наших мужчин, поднять их боевой дух. Мы в них верим! Синий платочек – это символ женской верности, веры в победу», – цитирует Анну Данилову пресс-служба правительства области.

Творческие коллективы движения представили мобилизованным концертную программу. Бойцам раздали символику движения - синие платочки.

Учитель истории и обществознания, музейный педагог Александр Оджо прочитал лекцию по истории Государства Российского.