Тверской областной суд признал за оправданным в тройном убийстве Александром Зобенковым право на компенсацию

Суд признал за Александром Зобенковым право на компенсацию Фото: Виктория ТУШКОВА

Оправданный за убийство трех человек Александр Зобенков из Тверской области получит компенсацию в сумме 874 303 рубля 04 копейки за причинение имущественного вреда в результате уголовного преследования. Такое решение вынес Тверской областной суд.

Напомним, Зобенкова обвиняли в убийстве трех человек. Происшествие случилось 2 мая 2020 года в селе Михайловское Калининского района. Тогда в разгар праздника к нему на участок ворвались нападавшие. Зобенков защитил семью, но был задержан по обвинению в убийстве.

Обвиняемый находился под стражей, срок неоднократно продлевался. Мужчина лишился работы.

Приговором Тверского областного суда от 17 сентября 2021 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии от 13 апреля 2022 года, Зобенков был оправдан, судом за ним признано право на реабилитацию.

Оправданный обратился в Тверской областной суд с заявлением о возмещении утраченного заработка и затрат на свою защиту в общей сумме 761 500 рублей.

Суд принял во внимание индексацию заработной платы и инфляцию. Утраченный заработок составил 389 458 рублей 04 копейки, а затраты на адвоката - 484 845 рублей. Общая сумма - 874 303 рубля 04 копейки.

- С учетом приведенных норм права, вред, причиненный Зобенкову А.А. в результате незаконного привлечения его к уголовной ответственности, должен быть возмещен за счет казны РФ и взыскан с Министерства финансов РФ, - сообщается на сайте суда.