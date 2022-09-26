В Думе Твери поделили должности зампредов и решили, кто возглавит комитеты

Должности заместителей председателя Думы Твери заняли Алексей Арсеньев и Сергей Козлов. Фото: скрин трансляции ТГД

Днем 26 сентября Дума Твери, собравшись на очередное заседание, выбрала зампредов и руководителей комитетов. Напомним, на минувшей неделе на первом в новом созыве думском заседании был избран председатель Думы, им стал спикер прошлого созыва Евгений Пичуев.

Заместителями председателя Думы избраны Алексей Арсеньев и Сергей Козлов. Оба в Думе давно - три созыва. Большой опыт политборьбы у обоих тоже имеется. Арсеньев будет зампредседательствовать на постоянной основе, а Козлов - на общественных началах, так как постоянное место работы у него - областная больница, где он главврач.

Что до комитетов, то расклад следующий: налогами и бюджетом займётся комитет под руководством Екатерины Глебовой, развитием городской инфраструктуры - комитет под руководством Артура Сычева, муниципальной собственностью и земельными отношениями - комитет под председательством Сергея Мамонова, экономической политикой и предпринимательством - комитет под председательством Юрия Ануфриева, местным самоуправлением и регламентом - комитет под председательством Ильи Холодова, молодёжной политикой, культурой и спортом - комитет под председательством Яна Барышева, социальной политикой - комитет под председательством Ирины Тюряковой.

Выборы в тверскую Думу прошли 11 сентября при низкой явке в 12,78%. Большинство горожан проигнорировали избирательные участки. Тем не менее, порога явки нет, выборы состоялись и все места в Думе заняли «единороссы». Однопартийная дума в современной городской истории впервые. Депутатов в нынешнем составе 25, а в былые годы было 33.