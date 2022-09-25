В Твери два многоквартирных дома остаются без отопления

Батарей в двух домах остаются холодными. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери два многоквартирных пятиэтажных дома остаются без отопления. Причём, судя по всему, дело не в «Тверской генерации», а в управляющей компании.

Как сообщают жители домов №№ 50 и 52 по улице Склизкова, отопление не было подключено в субботу, как отмечено в графике. Они дозвонились до дежурного «Тверской генерации» и получили подтверждение, что отопление в их дома подано.

Жильцы попытались дозвониться до управляющей компании «Новый дом», которая обслуживает пятиэтажки, но тщетно. Судя по всему, работники УК живут в тех домах, где отопление подключено.

Кстати, уже с 2019 года принято постановление Правительства РФ от 27.03.2018 № 331, согласно которому, при многоквартирных домах должна работать круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Так что, то, что УК не принимает заявки от жителей — прямое нарушение правил обслуживания домов.

К слову, сроков на устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения нет. Аварии должны устраняться немедленно.

Напомним, подключение отопления в жилых домах Твери должно завершиться сегодня, 25 сентября.