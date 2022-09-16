Опубликован полный график подключения тепла в домах Твери с адресами

В Твери начинается отопительный сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

19 сентября в Твери стартует отопительный сезон. В понедельник пуск тепла начался в объекты социальной сферы - детские сады, школы и больницы.

С 19 сентября подключать к отоплению начнут жилой фонд. Подробный график опубликовала ООО "Тверская генерация". График можно прочитать ниже или посмотреть на картинках (после текстового списка), если вам так удобнее.

Подключение объектов социальной сферы планируется произвести за три дня – с понедельника по среду. Одновременно начнётся подключение отопления в жилые дома.

Тепло в домах тверичан появится на следующей неделе, пускать будут по графику в течение 5-7 дней – последовательно во всех районах городах.

ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛА

С 19 по 20 сентября

1-й Карпинского пр-д 2/60, 4, 6, 8, 10;

2-й Карпинского пр-д 1/62, 1а, 3а;

Александра Ульянова ул. 9/1а;

Артиллерийский пер. 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22;

Афанасия Никитина наб. 20, 20а, 22, 24, 24а, 28, 30, 54, 54, 56/2, 74, 80, 82/2, 84, 86, 88/2, 90/2, 142, 142а кор.1, 142к1, 144к1, 144к2;

Благоева ул. 3к1, 3к2, 3к3, 4(общ.), 4к2, 4к3, 5, 5к2, 6, 6а, 8к1, 8к2, 8к3, 12(общ.), 14/65, 15, 18, 32, 44, 76, 76к1;

Горького ул. 4а, 4к3, 8, 10, 10а, 15, 19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 58, 59, 61, 62/1, 63/4, 70, 71, 72/4, 79/2, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2, 124, 126, 128к1, 128к2, 132, 134, 136/6, 138, 140, 142, 178/1, 180а, 184, 186;

Грибоедова ул. 34/68к.1;

Екатерины Фарафоновой ул. 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а,

Жореса ул. 3, 21;

Зинаиды Коноплянниковой ул. 2к1, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19к1, 19к2, 20, 21, 22, 23, 24, 26;

Карпинского ул. 3, 5/34, 5/34, 9, 10/2, 12/32, 16, 18, 22/22, 28;

Кольцевая ул. 80, 82, 82к1;

Комсомольский пр-т 1/28а, 2/26, 3, 5, 7, 8, 9, 9к1, 10, 10к1, 11, 11, 11а, 11к1, 11к2, 15/44, 19, 19а, 19к1;

Красина ул. 53, 53к1;

Менделеева ул. 7/63;

Михаила Румянцева ул. 6/30, 8, 9, 10, 11, 12к1, 15, 53/12, 55/3, 55/3;

Мичурина ул. 4/29, 6/34, 8/31, 37/23, 41, 44, 44к2, 45;

Мусоргского ул. 6к1, 6к2, 6к3, 6к4, 6к5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 20/27, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29/33, 30/33, 31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36а, 37, 38/33, 39;

Нахимова ул. 10/15;

Никитина ул. 4;

Никитина пер. 5, 6, 7, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 10к2, 13;

Павлова ул. 6, 8/36, 10, 12;

Петербургское ш. 2а;

99, 103, 107 Скворцова-Степанова ул. 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36,

Фурманова ул. 1а, 3, 5, 7, 9;

Хрустальная ул. 2к1, 2к2, 2к3, 2к5, 4, 4к1;

Шмидта б-р 3, 5, 5к1, 23, 24, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 45, 47, 49, 49к1, 49к2

20 сентября

1-й Розы Люксембург пер. 6;

Академика Туполева ул. 101, 103, 107, 109, 112/24, 113, 115;

Алексея Томского ул. 4, 6/2, 8/1, 12, 14;

Малый Заводской пр-д 12;

Маяковского ул. 44, 48;

Пржевальского ул. 14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58к1, 59, 60, 61, 62, 64, 64к1,

Розы Люксембург ул. 96, 98, 100, 102

20-21 сентября

2-я Лукина ул. 11;

Гусева б-р 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45к1, 45к2, 47к1, 47к2, 47к3;

Загородная ул. 12к1, 14к1;

Зеленый пр-д 41, 43к1, 43к1, 43к11, 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к2, 43к4, 43к7, 43к9, 45к1, 45к10, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2,

Королева ул. 4, 5, 7а, 8, 9, 11, 14/2, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18;

Левитана ул. 20, 24, 26, 32, 34, 36/75, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 58 к.3, 58 к.4, 58 к.5, 58 к1, 58 к2;

Лукина ул. 3(общ.), 6, 8, 10, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 14, 25;

Можайского ул. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 61б, 61в, 62, 62к1, 65, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 81к1, 83, 85, 87;

Октябрьский пр-т 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 85/49, 87к1, 87к2, 89, 93, 95к1, 95к2, 95к3, 95к4, 95к5, 97;

Орджоникидзе ул. 1, 3, 5, 9, 11, 13/26, 15, 17, 21, 23, 25, 25а, 25б, 40/76, 41/78, 42к1, 42к2, 42к3, 43б, 43к1, 43к2, 44, 45, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3, 46к4, 47, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5, 49к6, 49к7, 49к8, 51к1, 52к1, 53в, 53к4, 53к6, 54/37, 55/39;

Победы пр-т 48/29, 50/23, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 68к4, 68к5, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86;

Реки Лазури наб. 22(общ. №4);

Склизкова ул. 70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84к1, 84к2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114к1, 116, 116к1, 116к2;

Тамары Ильиной ул. 31, 32, 32а, 33, 33к1, 35;

Терешковой пл. 47/27;

Транспортная ул. 2, 4, 6;

Фадеева ул. 35, 37;

Цанова б-р 10, 12, 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35

Восстания ул. 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 42, 44, 44к2, 46, 48;

ДРСУ-2 пос. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Коллективный пер. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10;

Константина Заслонова ул. 1, 5, 5а, 7, 9, 11;

Кривичская ул. 6;

Профсоюзов б-р 1, 3, 3к3, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 6, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27;

Сахаровское ш. 6, 7, 8, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26;

Севастьянова ул. 1, 1к1, 2, 2к1, 3, 5, 6, 7, 7к1, 7к2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Стахановская ул. 31, 33, 35, 37;

Тракторная ул. 4а, 5, 5б, 5в;

Халтурина ул. 20, 22

21-22 сентября

1-й Вагонников пер. 2, 43;

1-я Вагонников ул. 46;

1-я Поселковая ул. 3, 5, 7, 8, 8а;

2-я Красина ул. 49, 68, 72, 74, 76, 80, 82;

2-я Металлистов ул. 8;

4-й Металлистов пер. 5, 7;

6-я Пролетарская ул. 16, 17, 18, 19, 20, 26;

7-я Пролетарская ул. 8;

Артиллерийский пер. 4, 7, 13, 15;

Артюхиной ул. 1б, 1в, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 15А, 15Б, 15В, 15В, 15Г, 15д, 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32;

Афанасия Никитина наб. 146, 148, 152/2;

Бакунина ул. 13, 15;

Баррикадная ул. 4;

Веселова ул. 6, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/28, 35;

Георгия Димитрова ул. 56, 58, 60, 62, 64

Гончаровой ул. 8, 10;

Горького ул. 133, 135, 137/6;

Грибоедова 2-я ул. 2/43, 4, 6/2, 20/2;

Дачная ул. 57, 67, 69, 71, 74;

Докучаева ул. 36;

Дорошиха 1;

Зинаиды Тимофеевой ул. 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Иртыша наб. 31, 33, 35;

Калинина пр-т 6, 8;

Кольцевая ул. 70, 72, 74, 76, 78;

Коробкова ул. 13, 14, 17, 17к1, 20;

Литвинки пос. 1, 2, 3, 3к1, 3к2, 4, 5, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

Луначарского ул. 1, 3, 3к1, 4, 5, 5к1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9к1, 10, 12, 26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36;

Макарова ул. 4к2;

Молодежный б-р 1, 3к1, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 8к1, 8к2, 12, 14, 15, 16;

Оборонная ул. 1, 3, 5, 7, 8, 9/27, 10;

Паши Савельевой ул. 2, 2к2, 3, 5, 6, 6к1, 6к2, 7, 9, 10, 14, 15, 15к2, 17, 19, 21, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 27, 33к1, 33к2, 35к1, 35к2, 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к3, 39к4, 39к5, 48, 48к1, 48к2, 52, 52к1, 52к2, 52к4;

Первитинская ул. 41;

Перекопский пер. 2, 4, 6, 11, 11а, 13а, 15, 15а;

Петербургское ш. 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 10к1, 10к2, 12, 14к1, 14к2, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38к1, 43, 45, 45а, 47, 47б, 49, 49к2, 50, 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 51к6, 53, 54/2, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 93к1(тсж), 99, 103, 107, 111, 113, 116, 118, 120, 122, 124;

Прошина ул. 1(общ.), 3к1, 5;

Седова ул. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 55, 57, 120а, 120б, 124а;

Скворцова-Степанова ул. 85;

Спартака ул. 4/2, 5, 19, 39а(общ), 43, 44, 45 к.1, 46;

Тимирязева ул. 3;

Фрунзе ул. 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14, 16, 20, 24;

Хромова ул. 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8а, 9, 9к2, 10к1, 11, 12, 12а, 13к1, 13к2, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 19, 21, 22, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2,

Хрустальная ул. 10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 43, 45, 45к1, 45к1, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3;

Цветочная ул. 2, 4, 6

Горютино 80;

Маршала Василевского 1, 1а, 2а, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19,

Перемерки Большие ул. 20;

Полевая ул. 1, 4, 6;

Садовая (Сахарово) ул. 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 25;

Школьная (Сахарово) ул. 2, 3, 4, 6, 9, 11

Академика Каргина ул. 12;

Андрея Дементьева ул. 2, 4, 6, 19, 19/63, 21, 22, 23, 26, 29, 36/38, 37, 39, 48,

Вагжанова ул. 1, 3, 4, 5, 5а, 10, 12, 16;

Вагжановский пер. 2, 6, 9, 14;

Вокзальная ул. 4, 5, 5к1, 6, 8, 12/22, 16;

Вольного Новгорода ул. 1, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

Гагарина пл. 2;

Желябова ул. 3, 34, 36, 42, 44, 46, 48(50), 57;

Жигарева ул. 5, 7, 19, 21, 31, 33, 44, 46;

Крылова ул. 3, 4, 5, 7, 13, 15, 21, 22, 29/40, 30;

Лидии Базановой ул. 5, 18, 20, 20( 2,3,4 очер);

Малая Самара ул. 2, 7, 9, 9к1;

Медниковская ул. 24;

Михаила Тверского пл. 4;

Московская ул. 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 76, 78, 80, 86а, 88/15(общ.), 90(общ),

Новоторжская ул. 22к1;

Пушкинская ул. 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22;

Радищева б-р 47, 49;

Рыбацкая ул. 1/48, 3, 4, 42;

Салтыкова-Щедрина ул. 44;

Серебряная ул. 3;

Симеоновская ул. 30, 52/12, 54, 58, 60, 63, 68, 70, 87, 89;

Славы пл. 1, 2;

Смоленский пер. 3, 5, 8, 8к1, 8к2, 32;

Советская ул. 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 41, 54к1, 54к2, 56к1, 56к2, 60, 62, 64;

Степана Разина наб. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 42;

Студенческий пер. 5, 10/15, 40, 42;

Татарский пер. 29;

Тверской пр-т 6, 16, 18;

Трехсвятская ул. 12, 18, 20, 25;

Чернышевского ул. 1

22-23 сентября

1-й Красной Слободы пер. 3, 7/1, 7б;

1-й Мигаловский пр-д 4, 6, 8;

2-й Академический пр-д 18, 20;

2-й Красной Слободы пер. 5;

2-я Боровая ул. 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

3-я Боровая ул. 3, 5, 7;

7-я Красной Слободы ул. 27;

8-я Красной Слободы ул. 4к1;

Академическая ул. 10, 14, 14к1, 16, 20, 22;

Академический пр-д 16;

Бакунина ул. 31;

Бобкова ул. 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21к1, 23, 24, 24к2, 24к3, 24к4, 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 26к5, 26к6, 26к7, 26к8, 27, 28к1, 28к2, 28к3, 28к4, 28к5, 28к6, 28к7, 28к8, 28к9, 32, 36к1, 36к4, 37, 38, 38к1, 39, 40, 41, 43;

Бориса Полевого ул. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 17, 19, 21;

Борихино Поле ул. 1;

Боровой пр-д 6, 8, 10, 12;

Виноградова ул. 1, 1б, 2, 9, 10;

Гайдара ул. 46, 47, 48, 50;

Громова ул. общ. воен. кооп., 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9, 10, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 14, 16, 18к1, 18к2, 22к1, 22к2, 23, 25, 27, 28к1, 28к2, 30, 32, 34, 36к1, 36к2, 38, 40к1, 40к2, 42, 44, 46, 48к1, 48к2, 48к3, 50к1, 50к2, 50к3, 56, 58;

Двор Пролетарки 4, 17(общ.), 42, 43, 47, 61, 70, 82, 99, 100, 118, 119, 122, 156, 164, 177;

Дзержинского ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Евгения Пичугина ул. 21к1, 21к3, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;

Зои Космодемьянской ул. 1, 3, 6, 8;

Инициативная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13, 14;

Калинина пр-т 9, 11, 12, 14, 18, 21к3, 21к4;

Карла Маркса ул. 5, 7, 9, 11;

Кирова ул. 5а, 7а, 9, 9а;

Константина Заслонова ул. 4;

Ленина пр-т 2, 3/44, 4а(общ.), 7/7, 8, 12, 14, 14к1, 14к2, 14к3, 15/4, 17/3, 19/4, 20, 21, 22/31, 23/1, 26, 26а, 27, 27/3, 28, 30, 33/1, 33а, 37, 39, 41, 43, 43а;

Лизы Чайкиной ул. 1, 10, 25/2б;

Маршала Буденного ул. 5, 9, 11/14, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1;

Маршала Захарова ул. 6, 8, 10, 12, 14, 16/17;

Маршала Конева ул. 1/3, 2, 2к2, 5, 5к1, 5к2, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 12к1, 14, 14/1, 20, 73а, 73а;

Мигаловская наб. 1б, 1к2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13,

Николая Корыткова пр-т 1(общ.), 2/19, 2к1, 3к1, 4, 6, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38,

Новикова ул. 17, 19, 21;

Ногина б-р 2, 2к2, 3, 4, 5, 6к4, 7, 8, 8к1, 9, 10к1, 10к2;

Партизанский пер. 16;

Пролетарская наб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6к2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2;

Прядильная ул. 5, 5/9, 11/6, 13;

Ремесленный пр-д 3а, 5, 8а, 8б, 10, 10а, 12;

Республиканская ул. 7, 9, 11, 13;

Ржевская ул. 11, 12а(общ), 14;

Рихарда Зорге ул. 3, 9, 11/14, 13, 15;

Спортивная ул. 2/9;

Строителей ул. 4, 5/15, 6, 7/16, 8к1, 8к2, 8к4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, Ткача ул. 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16к1, 18;

Чудова ул. 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21

Власьево Новое 5, 29;

пос. Керамического Завода 5;

Московское ш. 13, 35;

Химинститута пос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,

Шишкова ул. 88, 90

23-24 сентября

1-я Садовая 40/5;

1-я Суворова ул. 10;

15 лет Октября ул. 3/22, 5/21, 8, 12к1, 13к2, 13к3, 16(общ.), 43, 47, 48/15, 51/18, 52, 52к.1, 54/62, 56, 58к1, 58к2, 60, 61/64, 62к1, 62к2, 63к1, 63к2, 64/23;

Александра Завидова ул. 3, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36;

Александра Попова ул. 1, 3, 5, 7, 33, 35, 35к1, 36, 38/2, 42;

Богданова ул. 3, 10к2, 22к1, 22к2, 24к1, 24к2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15, 34;

Волоколамский пр-т 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15к2, 16/5, 18, 19/2, 21, 22, 23, 24, 25/19, 25к1, 26, 27/2, 27к1, 28, 29, 31а, 33, 33к2, 33к3, 37/45, 39, 41, 43, 43к1,

Гвардейская ул. 4, 5, 7, 8, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7;

Ерофеева ул. 4, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8к4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17/5, 19, 20, 21, 23;

Ипподромная ул. 1, 2а, 6, 6а, 6б, 7, 7к1, 7к2, 8, 10, 11/30, 12/29, 16, 18к2, 19, 20, 21, 22, 22а, 24;

Кайкова ул. 3, 4а, 5, 11;

Коминтерна ул. 43 под.7,8,9, 43 под с 1-6, 47, 49а, 49б, 49в, 67/2, 69;

Коробкова ул. 1, 2, 3, 4, 10, 11к2, 12, 16, 18;

Озерная ул. 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 23;

Орджоникидзе ул. 2/1, 4/2, 6/1, 8, 10/2, 12/1, 14, 18, 22/25, 24, 47, 52к1, 52к2, Победы пр-т 2а, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 18, 22/15, 24к1, 24к2, 26, 28к1, 28к2, 30/17, 32/3, 34, 36/46, 37А, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40к1, 41, 42, 42а, 43, 43к2, 44, 44а, 45/28, 45/28(ГВС), 46/30;

Резинстроя ул. 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9к2, 9к3, 10, 11;

Реки Лазури наб. 2, 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14;

Ротмистрова ул. 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26;

Садовый пер. 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 37/15;

Склизкова ул. 2, 4, 6, 8, 10, 19/25, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 54/25, 56/20, 58, 60, 66, 68;

Спортивный пер. 2к2, 2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11(общ.ТГУ), 16;

Тамары Ильиной ул. 1/17, 1б, 3к1, 3к2, 6/15, 7к1, 7к2, 9/19, 11/12, 14, 17/49, Терещенко ул. 5/25, 6, 6к.1, 6к2, 6к3, 17, 24, 26, 28, 31, 32/14, 33а, 33б, 34, 35, 36, 38, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4;

Университетский пер. 3, 5, 9, 11;

Фадеева ул. 1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10к2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26к1, 26к2, 28к1, 28к2, 29, 31, 32, 34к1, 34к2, 35, 36к1, 36к2,

Цанова б-р 1, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 11к1, 11к2, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35;

Чайковского пр-т 24/2б, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 35, 37, 37, 40/2, 42, 42а, 44, 44к3, 46, 62а, 84, 86, 90, 94, 98, 100;

Швейников пр-д 2, 3, 4к1, 4к2, 6

Георгиевская ул. 2/4, 8, 8, 10, 14, 16, 20/3;

жил) Дружинная ул. 14, 16, 18;

Ильи Касьянова ул. 3, 15;

Марии Смирновой ул. 3, 5, 7, 9;

Оснабрюкская ул. 7/2, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 11, 13, 15, 17, 19, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 23/1, 25к.1, 25к.2, 26, 27к.1, 27к.2, 30, 32, 34, 36;

Степана Горобца ул. 4, 6, 8, 10;

Шишкова ул. 97

24-25 сентября

Бебеля ул. 2, 2к1, 3, 4/43, 5, 7, 10, 42, 44, 54, 56а;

Беляковский пер. 26/51, 30, 32, 40, 40;

Вольного Новгорода ул. 2;

Дмитрия Донского ул. 34, 44/1;

Достоевского ул. 1/19, 2б, 7к1, 11к1, 15;

Ефимова ул. 22, 24;

Ивана Седых пер. 4, 6;

Краснофлотская наб. 4;

Новоторжская ул. 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16к1, 16к2, 19, 23;

Радищева б-р 4, 5, 7, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 37, 42, 44, 45, 50, 52;

Реки Тьмаки наб. 1/32, 20к1, 26, 30/2;

Свободный пер. 1, 1в, 1г, 3к.2, 7, 20, 22, 30, 43/18;

Симеоновская ул. 1, 7, 9, 14, 33, 33а;

Советская ул. 7, 8, 18, 20, 22, 24, 40;

Софьи Перовской ул. 1/45, 3, 8, 9, 10/32, 12, 14, 26, 28, 30, 32, 43;

Степана Разина наб. 2;

Студенческий пер. 21, 23, 25, 30, 30а;

Тверская пл. 2, 2б, 6, 8, 9;

Тверской пр-т 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15;

Театральный пр-д 3а, 3б;

Трехсвятская ул. 24, 28, 29, 31, 33/25;

Троицкая ул. 2/25, 2а;

Трудолюбия пер. 30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 39б, 41, 42, Учительская ул. 1, 3, 6к1, 13/34, 39, 49;

Циммервальдская ул. 2, 24

1-я Суворова ул. 6;

жил) Андрея Дементьева ул. 2;

Волоколамский пр-т 3, 5, 5а, 7к1(общ.), 7к2, 9, 9к4, 11, 13;

Дарвина пр-д 1, 2, 4к1, 4к2;

Жигарева ул. 44, 46, 50к9;

Коробкова ул. 6;

Озерная ул. 1, 2, 3, 5;

Победы пр-т 5, 7, 7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 11, 19, 23, 25;

Реки Лазури наб. 1к2, 7;

Ротмистрова ул. 32, 34, 35;

Чайковского пр-т 1к1, 2, 4, 5(общ.), 6к2, 6к4, 7, 16, 17

1-й(Элеватор) пер. 1, 3, 5;

жил) 1-я Силикатная ул. 3, 7, 11, 13а;

2-й(Элеватор) пер. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;

2-я Осипенко ул. 4, 8, 10, 18, 20, 24;

2-я Серова ул. 2, 6, 8, 10, 12, 33;

2-я Силикатная ул. 2/21, 2к2, 4, 6;

3-й(Элеватор) пер. 2, 3, 4;

Академика Туполева ул. 116, 116к2, 116к3;

Бочкина ул. 9, 22;

Восточная ул. 1, 3;

Центральная(пос. Элеватор ул. 1, 2, 7б, 8к1, 9, 9б, 11, 11б, 14, 14к1, 15, 15к1, 16а, 16к1, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20к1, 20к7, 20к8, 22, 24, 26, 32к1

Графика: ООО «Тверская генерация»

Графика: ООО «Тверская генерация»

Графика: ООО «Тверская генерация»