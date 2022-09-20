В Думе Твери новый старый председатель

Евгений Пичуев обратился к коллегам с речью. Фото: скрин трансляции заседания ТГД

Днём 20 сентября новый свежеизбранный состав Думы Твери собрался на своё первое заседание. Главным в повестке значилось - избрание председателя городского парламента.

Напомним, выборы в Думу прошли 11 сентября при низкой явке в 12,78%. Большинство горожан проигнорировали избирательные участки. Тем не менее, порога явки нет, выборы состоялись и все места в Думе заняли «единороссы». Однопартийная дума в современной городской истории впервые. Депутатов в нынешнем составе 25, а в былые годы было 33.

Приветствия и напутствия в начале заседания депутатам адресовали представители Заксобрания, регионального правительства, приветствовал их и глава Твери Алексей Огоньков. У него как раз заканчивается контракт, и депутатский корпус скоро будет решать: кого же избрать Главой города.

Алексей Огоньков говорил о будущей плодотворной совместной работе, видимо, виды на продолжение работы в этой должности у него имеются.

Потом были выборы председателя. Интриги не случилось, единственным кандидатом был прежний председатель Думы Евгений Пичуев. Проголосовали единогласно - 25 «за».

- Спасибо за оказанное доверие. Я оправдаю его, - поблагодарил Евгений Евгеньевич.

Сказал, что впереди пять лет непростой работы, главное - это улучшение жизни горожан, и хочется, чтоб о созыве вспоминали по-доброму, трудностей много будет, но все совместно преодолеют.