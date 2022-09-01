В Твери ТГСХА пополнили 203 первокурсника, а колледж имени Коняева - 300 молодых людей

Игорь Руденя вручает студенческий билет первокурснице ТГСХА. Фото: ПТО

1 сентября губернатор Игорь Руденя поздравил с началом нового учебного года студентов Тверской государственной сельскохозяйственной академии и учащихся колледжа им. А.Н. Коняева.

В ТГСХА в День знаний студенческие билеты получили 203 первокурсника, колледж пополнили 300 выпускников школ.

В этом году учебный процесс в академии начинается уже в 51-й раз. В ней учится 2831 человек. Студенты вуза регулярно проходят производственную практику на сельхозпредприятиях, а после завершения учебы многие трудоустраиваются в сфере АПК региона.

Тверской колледж им. А.Н. Коняева 1 сентября пополнили 300 первокурсников.

Игорь Руденя отметил, что это образовательное учреждение уверенно развивается.

В настоящее время колледж им. А.Н. Коняева входит в Топ-100 ССУЗов России. В этом году исполняется 145 лет со дня основания этого учреждения образования. Всего здесь учатся 1630 человек.

Двор ТГСХА, 1 сентября. Фото: ПТО