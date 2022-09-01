В Твери ТГСХА пополнили 203 первокурсника, а колледж имени Коняева - 300 молодых людей

Игорь Руденя вручает студенческий билет первокурснице ТГСХА.
Фото: ПТО
1 сентября губернатор Игорь Руденя поздравил с началом нового учебного года студентов Тверской государственной сельскохозяйственной академии и учащихся колледжа им. А.Н. Коняева.
В ТГСХА в День знаний студенческие билеты получили 203 первокурсника, колледж пополнили 300 выпускников школ.
В этом году учебный процесс в академии начинается уже в 51-й раз. В ней учится 2831 человек. Студенты вуза регулярно проходят производственную практику на сельхозпредприятиях, а после завершения учебы многие трудоустраиваются в сфере АПК региона.
Тверской колледж им. А.Н. Коняева 1 сентября пополнили 300 первокурсников.
Игорь Руденя отметил, что это образовательное учреждение уверенно развивается.
В настоящее время колледж им. А.Н. Коняева входит в Топ-100 ССУЗов России. В этом году исполняется 145 лет со дня основания этого учреждения образования. Всего здесь учатся 1630 человек.
Двор ТГСХА, 1 сентября.
Фото: ПТО
Колледж имени Коняева, учебный год начали с торжественного поднятия флага России.
Фото: ПТО