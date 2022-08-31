В Тверской области 31 августа коронавирусом заразились 215 человек

За последние сутки с ковидом госпитализировано 14 человек. Фото: ПТО

По данным на 31 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 215 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 170 100 человек.

163 355 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 179 494, в том числе за последние сутки – 1747.

2762 человека скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

14 человек госпитализированы с ковидом за минувшие сутки.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.