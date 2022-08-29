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Звезды29 августа 2022 12:27

В Тверской области ремонтируются несколько сельских Домов культуры

Один объект почти готов к открытию
Алексей АНДРЕЕВ
Отремонтированный Станский Дом культуры под Лихославлем.

Отремонтированный Станский Дом культуры под Лихославлем.

Фото: ПТО

В рамках реализации нацпроекта «Культура» из федерального и областного бюджетов были направлены средства на капремонты в трёх сельских ДК. В Станском Доме культуры Лихославльского муниципального округа работы уже завершены. Открытие планируется в конце сентября.

Продолжаются ремонты в Станционном ДК Старицкого района и Земцовском ДК Нелидовского городского округа.

Также по нацпроекту проведён капремонт в Андреапольском краеведческом музее имени его основателя - фронтовика, учителя и краеведа Эдуарда Шимкевича.

В здании музея отремонтированы входная группа и помещения, заменены окна.

Решение о включении музея в программу ремонтов по нацпроекту было принято в марте этого года на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени.

Кроме того, в 2022-м выделены областные предоставлены субсидии 21 муниципалитету на приобретение оборудования и мебели для 29 домов культуры.