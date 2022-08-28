В Тверской области предотвращены два лесных пожара

От воспламенения подстилки до полномасштабного лесного пожара всего чуть-чуть, если бы не вмешательство пожарных.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 16 пожаров.
Дважды пожарные боролись с возгоранием лесной подстилки. Эти возгорания могли развиться в лесные пожары.
Горело в Фировском районе, в районе деревни Трестино. К 20 часам силами МЧС, «Тверьлеса», лесничества и арендаторов пожар был ликвидирован.
Также лесная подстилка горела в Калининском районе возле посёлка Медное. Её тушили с 18 до 22 часов.
Кроме этого пожарные 11 раз выезжали на тушение мусора.
Ещё горел автомобиль, и произошли пожары в Бурашево, и Спирово.