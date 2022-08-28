В Тверской области предотвращены два лесных пожара

От воспламенения подстилки до полномасштабного лесного пожара всего чуть-чуть, если бы не вмешательство пожарных. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 16 пожаров.

Дважды пожарные боролись с возгоранием лесной подстилки. Эти возгорания могли развиться в лесные пожары.

Горело в Фировском районе, в районе деревни Трестино. К 20 часам силами МЧС, «Тверьлеса», лесничества и арендаторов пожар был ликвидирован.

Также лесная подстилка горела в Калининском районе возле посёлка Медное. Её тушили с 18 до 22 часов.

Кроме этого пожарные 11 раз выезжали на тушение мусора.

Ещё горел автомобиль, и произошли пожары в Бурашево, и Спирово.