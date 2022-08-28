Пёс-спасатель из Твери стал дипломантом премии "Мой ласковый и нужный зверь"

Пес Роберт стал дипломантом премии "Мой ласковый и нужный зверь" Фото: Александр Колесов

Пес-спасатель из Твери по кличке Роберт стал дипломантом премии "Мой ласковый и нужный зверь". Его наградили посмертно.

Самая добрая премия вручается животным за по-настоящему человеческие поступки и зоозащитникам за благородство и помощь.

Награждение состоялось 27 августа в Калининградской области, в Зеленоградске. Под закрытие церемонии организаторы показали на большом экране ролик "Бродит по улицам пёс...", в котором Роб сыграл, сам того не ведая, главную роль.

Про пса-спасателя, от имени которого был организован сбор денег в помощь онкобольным детям, было написано стихотворение.

- Пёс был замечательный... Я очень рад, что он появился в моей жизни, пусть и не надолго. И я рад, что он, опять же, сам того не ведая, помог нуждающейся детворе. Собака-спасатель. Всеобщий любимец. Низкий поклон всем, кто эту премию придумал, организовал и свёл вместе замечательных людей и ещё более замечательных животных, удостаивающихся высоких наград и признания! - написал хозяин Роберта и наш коллега Александр Колесов.

Напомним, огромный черный ньюфаундленд по кличке Роберт Локамп Черное Море умер от рака в июне 2021 года. В память о четвероногом друге его хозяин организовал сбор денег для онкобольных детей из фонда "Свет.Дети".