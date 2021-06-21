Умерший от рака в Твери пёс и после смерти продолжает спасать тяжелобольных детей

Пес по имени Роберт Локамп Чёрное Море все-таки стал спасателем. Фото: из личного архива Александра Колесова

Его звали Роберт. Точнее, Роберт Локамп Черное Море. Оригинальное имя. Частично в честь героя пронзительного романа Ремарка «Три товарища», частично в честь того, что сам этот пес был, как море… Огромный черный ньюфаундленд, уже взрослым обретший настоящего друга-хозяина. К сожалению, пес умер, но его именем продолжают собираться деньги в помощь больным, нуждающимся в поддержке, детям.

Приютил Роберта и дал ему это имя наш коллега, бывший журналист «КП»-Тверь», поэт Александр Колесов.

Роберт и Александр, два друга. Фото: из личного архива Александра Колесова

- Я помню, как он у меня появился, - рассказывал он. - Огромный, лохматый, красивый и напуганный. Его нашли в январе 2016-го в районе областного УГИБДД и привезли ко мне на передержку. Я помню, как сам испугался того, что мне этого мамонтёнка не прокормить, потому я честно искал прежних хозяев. И помню эту несколько малодушную мысль: «Саша, блин! Ты ведь мечтал о такой собаке - так вот же она!» И пёс остался, получив имя Роберт. Роб. Робушка. Роберт Локамп Чёрное Море.

Они вместе - два друга - преодолели боязнь Роберта перед водой и транспортом. Александр сносил побеги пса на два-три дня из его деревенского дома с вышибанием окон и выламыванием части забора. Пускался на поиски по соседним деревням.

- Громадный, тёплый, пушистый, чёрный. Всеобщий любимец. Семьдесят три килограмма умиления и счастья, - с любовью написал в посте про почившего друга Александр.

Роберт изжил в себе нездоровую боязнь воды. Фото: из личного архива Александра Колесова

Беда пришла неожиданно. Сначала Роберт стал прихрамывать... Александр водил его по ветклиникам, консультировался с врачами, а затем получил приговор: у собаки обнаружили рак. Опухоль начала стремительно развиваться на одной из лап. Тогда у хозяина пса промелькнула мысль о том, не объявить ли сбор денег на операцию для спасения Роберта.

- Вариантов лечения было множество: от простого торможения процесса развития раковой опухоли до ампутации с заменой части кости на титановую пластину, - рассказал нам Александр. - Сделают всё что угодно, только плати... Но где взять столько денег? Ассоциация вполне естественная, когда думаешь о сборе средств, как собирают детям. Есть только одно «но»: у Роберта, как мне сказали, была та форма рака, которая не лечится в принципе. Просто не лечится. Поэтому хоть ампутируй лапу, хоть титан вместо кости - никто не мог точно сказать, сколько он после этих операций проживёт - год или три дня. То есть бесполезно... Толку ноль, только пса мучить поездками и операциями. А он и так лекарствами в последние месяцы был напичкан донельзя... Как говорила мне Лизавета Петровна (доктор Лиза), с которой мне повезло быть немножко знакомым, в таких ситуациях главное просто быть рядом... Больше - лучше.

Тогда Александр придумал другую акцию:

- Как-то само собой вспомнился фонд, само собой пришло решение попробовать организовать от имени Роберта акцию по сбору денег, посыл помочь псу стать в некотором роде спасателем, как положено нормальному ньюфаундленду. Без особых надежд на большой результат, но всё же. Есть такой фонд: «Свет. Дети». Там собирают деньги на лечение и реабилитацию онкобольных детей. В Питере существует клиника, в которой оплачивается в том числе проживание родителей тех детей, которым амбулаторное лечение не нужно: снимаются квартиры за счёт фонда. Ну и праздники устраиваются, разные акции и так далее... Я уже не помню, как я на этот фонд вышел - где-то на просторах интернета наткнулся. У них есть одна замечательная фишка, которой я нигде больше не встречал: любой желающий может на сайте фонда создать свою собственную акцию по любому поводу.

И Александр создал - от имени Роберта с трогательным текстом и видео. Ради детей...

И дело пошло. Люди откликнулись и начали присылать пожертвования в помощь больным детям.

Тем временем Александр пытался как мог помочь своему лохматому другу.

- Многие желали Роберту здоровья, переживали за него, убеждали, что он уже стал настоящей собакой-спасателем, поддерживали и так далее - в Инстаграме, в ВК и прочих сетях. Некоторые выражали слова поддержки в личных сообщениях. Низкий поклон всем этим людям. Роберт всё это время лечился дома…

Замечательного пса по имени Роберт Локамп Черное Море не стало ночью 3 июня. Он умер, окруженный любовью.

Александр поделился тем, как это произошло:

- В последний день Роберт отказывался даже от любимых вкусняшек, почти не вставал... В тот день я был дома. Звонил знакомым ветеринарам, они давали советы, что делать, что колоть и с каким интервалом... К полуночи Роберта положили на одеяло и занесли в дом. Он предпочитал летом спать на улице, но это был другой случай, а сам он подняться уже не мог. А через полчаса он ушёл... Навсегда... К этому моменту он собрал почти 23 тысячи рублей своей акцией...

Но дело Роберта живет. Акция еще продолжается. На сегодняшний день собрано свыше 25 тысяч рублей. Надо еще почти столько же.

Акция продлится до 6 июля (включительно). Присоединиться к ней и перевести хотя бы небольшую сумму в помощь детям можно здесь.

.