Губернатор поставил задачи по завершению подготовки к учебному году в Тверской области

Во время селекторного совещания. Фото: ПТО

1 сентября школы Тверской области распахнут свои двери для 141 032 учащихся, из них 14 599 – первоклассники. 24 августа губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов региона по вопросу готовности учреждений образования к началу нового учебного года.

Глава региона расставил акценты.

- Первое - это ремонты школ и подготовка материально-технической базы к началу нового учебного года. Важно начать образовательный процесс с хорошим и качественным набором учебных материалов, укомплектованным педагогическим составом. Этот процесс должен сегодня находиться в зоне контроля и мониторинга каждого главы муниципального образования, - отметил Игорь Руденя.

В этом году предусмотрено выполнение ремонтных работ в 37 школах и 14 детсадах. Кроме того, в 55 садиках будут обновлять уличные игровые площадки.

За счет федерального и областного бюджета должны приобрести более 220 тыс. учебников для всех школ. Для образовательных организаций также закупаются шахматы, географические карты и портреты учёных с QR-кодом.

Губернатор на селекторе отметил, что как можно больше школьников региона должны быть вовлечены в дополнительные занятия в различных кружках и секциях.

Объявлено, что в этом году в городские и сельские школы и детсады придут работать 117 молодых педагогов.

Все педагогические работники Верхневолжья по решению губернатора, как и в прошлом году, получат выплаты по 10000 рублей.

В ходе селектора губернатор также поручил всем главам муниципалитетов взять на личный контроль обеспечение безопасности в школах, детсадах и колледжах.

Кроме того, главой региона поручил у каждой школы и детского сада сделать пешеходные переходы через дороги, установить соответствующие предупреждающие дорожные знаки.