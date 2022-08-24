В Тверской области педагогам выплатят по 10000 рублей

Педагогам вновь выплатят по 10 тыс. рублей. Фото: Анастасия Осипова

В регионе, как и в прошлом году, единовременно выплатят педагогам по 10 тысяч рублей. Такое решение в преддверии начала нового учебного года принято губернатором Игорем Руденей.

Глава региона сообщил приятную новость об этом учителям 24 августа на педагогической конференции, которую посетил.

- Приоритетом в сфере образования остается система мотивации педагогов, поддержка опытных и молодых специалистов, создание условий для постоянного профессионального роста. В прошлом году Правительство Тверской области поддержало педагогов к 1 сентября единовременной выплатой и в этом году принято решение о ее сохранении на ежегодной основе, - сказал Игорь Руденя.

Помимо этого, губернатор наградил ряд работников отрасли образования.