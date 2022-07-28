Рецидивистка-алиментщица из Твери привлечена к уголовной ответственности

Горе-мать задолжала детям более 60 тысяч рублей, за что и поплатилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летнюю жительницу Твери привлекли к ответственности за неуплату алиментов своим детям.

Как сообщает областная прокуратура, женщина уже привлекалась к административной ответственности за то, что не платила назначенные алименты. Но это ни на что не повлияло. В течение 11 месяцев денег на содержание своих детей она платить не начала. Тогда горе-мамашу привлекли к уголовной ответственности (часть 1 статьи 157 УК РФ).

Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. И эта мера воздействия не возымела. Рецидивистка-алиментщица игнорировала обязанность по содержанию детей и дальше. В итоге задолжала им более 60 тысяч рублей.

Женщину привлекли к уголовной ответственности повторно. Суд назначил ей наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.