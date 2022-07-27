В Твери идет приёмка детсадов к новому учебному году

В одном из детсадов Твери. Фото: пресс-служба администрации Твери

В Твери началась работа межведомственных комиссий по приёмке дошкольных образовательных учреждений города к новому учебному году. О ходе работ сообщает пресс-служба городской администрации.

Качество выполненных работ и степень готовности детских садов и дошкольных отделений школ к новому учебному году проверяют межведомственные комиссии, в состав которых входят сотрудники администрации города и контролирующих органов, депутаты Тверской городской Думы и представители общественности.

Одним из первых члены комиссии проинспектировали МБДОУ № 155 в микрорайоне «Южный».

– Сегодня мы проверили готовность нового здания детского сада, которое было построено два года назад в рамках реализации национального проекта «Демография», – отметил член Общественной палаты Тверской области Андрей Архипов. – Очень современное здание, отвечает всем необходимым требованиям. Коллектив поддерживает все на хорошем уровне и ответственно отнёсся к подготовке к новому учебному году.

В большинстве детских садов города в летний период проводится текущий ремонт помещений, закупка инвентаря и оборудования. Кроме того, в 2022 году в рамках муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» работы капитального характера проводились в ряде дошкольных учреждений. Среди основных мероприятий – капитальный ремонт кровель и ремонт ограждений.