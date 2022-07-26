В Тверской области водитель автомобиля пытался дать взятку инспектору ГИБДД

Водителя задержали за дачу взятки госавтоинспектору Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области с начала года за попытку дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции возбуждено семь уголовных дел.

Один из случаев произошел 25 июля на Рябеевском шоссе. Сотрудниками спецбатальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области был остановлен автомобиль "ВАЗ". При проверке документов внимание инспектора ГИБДД привлёк велосипед в салоне машины. 40-летний водитель нервничал и на вопрос о происхождении двухколесного транспортного средства давал сбивчивые ответы.

- В патрульном автомобиле гражданин предложил сотруднику полиции деньги за недоставление его в отдел полиции. Мужчина был предупрежден, что его действия незаконны, однако он проигнорировал это и передал инспектору 500 рублей. На место была вызвана оперативная группа, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 291.2 УК РФ. Подозреваемый задержан. Принадлежность велосипеда устанавливается.