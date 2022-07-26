В Тверской области обезвредили семь минометных мин Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

25 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Зубцовском районе обезврежено семь 82-миллимитровых минометных мин времен Великой Отечественной войны.

При обнаружении взрывоопасного предмета ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".

До приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.