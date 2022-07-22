В Тверской области из незаконного оборота изъяты лекарственные средства и сильнодействующие препараты

Сотрудники тверской полиции приняли участие в федеральном оперативно-профилактическом мероприятии "Пангея" Фото: архив "КП"

Сотрудники тверской полиции приняли участие в федеральном оперативно-профилактическом мероприятии "Пангея", направленном на борьбу с незаконным оборотом лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащих запрещённые для использования компоненты.

По материалам подразделений экономической безопасности и наркоконтроля возбуждены четыре уголовных дела. Зарегистрированы два материала доследственной проверки по фактам нарушений при ввозе медицинского оборудования и лекарственных средств.

Так, житель Тверской области задержан за хранение 500 сильнодействующих таблеток общей массой 200 граммов.

Сотрудниками наркоконтроля задокументировано два факта сбыта путём почтовых отправлений по территории РФ анаболических стероидов в таблетках, ампулах и флаконах. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 234 УК РФ.

Всего в ходе мероприятия на территории региона из незаконного оборота изъято 854 единицы лекарственных средств и сильнодействующих веществ.

По информации группы НЦБ Интерпола УМВД России по Тверской области сотрудниками региональной полиции и Росздравнадзора проведён мониторинг 55 интернет-сайтов и учётных записей (аккаунтов) в социальных сетях. В Роскомнадзор направлена информация на блокировку 17 сайтов и аккаунтов.