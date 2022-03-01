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Спорт1 марта 2022 18:00

Лыжницу из Твери Наталью Непряеву отстранили от участия в Кубке Мира вместе с другими российскими спортсменами

Решение приняла Международная федерация лыжного спорта
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Наталья была одной из реальных претенденток на победу в Кубке. Фото: Instagram/Наталья Непряева

Наталья была одной из реальных претенденток на победу в Кубке. Фото: Instagram/Наталья Непряева

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о решении отстранить сборные России и Беларуси от участия в международных соревнованиях. Под отстранение попала, в том числе, звезда лыжного спорта из Твери и одна из реальных претенденток на победу в Кубке Мира Наталья Непряева.

«В соответствии с рекомендацией МОК, совет FIS единогласно принял решение, что ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона 2021-2022», - сообщила федерация на своём сайте.

Ранее FIS отказалась от проведения последнего этапа Кубка Мира, который должен был состояться в Тюмени.